Drakor Crash Course in Romance, Realita Pendidikan di Korea Selatan, Berikut Sinopsisnya

Drakor Crash Course in Romance tayang pada 14 Januari lalu di tvN.

TRIBUN-MEDAN.COM - Crash Course in Romance merupakan drama Korea komedi romantis yang mengisahkan guru matematika populer di sebuah akademi dan wali muridnya.

Drama Crash Course in Romance ini juga mengangkat realita pendidikan di Korea Selatan.

Crash Course in Romance dibintangi oleh salah satu pemain Hospital Playlist, Jung Kyung Ho, dan aktris senior Jeon Do Yeon.

Drama yang tayang pada 14 Januari 2023 di tvN ini disutradarai oleh sutradara ternama di Korea Selatan, Yoo Je Won, yang sebelumnya sukses menggarap drama-drama populer seperti Hometown Cha-Cha-Cha, Oh My Ghost, dan Hi Bye Mama.

Dalam drama ini, Jeon Do Yeon berperan sebagai Nam Haeng-Seon, mantan atlet nasional yang sekarang memiliki toko lauk pauk.

Ia merawat keponakannya, Nam Hae Yi, yang sudah dianggap sebagai putrinya. Nam Hae Yi, siswa kelas 12, merasa iri dengan teman-temannya yang belajar di akademi.

Meskipun pintar, nilai pelajarannya terus menurun karena pelajaran semakin sulit dan ia hanya belajar sendiri.

Nam Hae Song, yang pada awalnya tidak terlalu peduli dengan pendidikan formal putrinya, akhirnya berubah pikiran dan bersama orang tua lainnya mendaftarkan Nam Hae Yi di akademi dengan guru matematika populer, Choi Chi-Yeol, yang diperankan oleh Jung Kyung Ho.

Choi Chi-Yeol sangat populer karena cara mengajarnya yang mudah dimengerti dan menarik. Para orang tua bahkan berbondong-bondong mengantri agar anaknya dapat dibimbing oleh Choi Chi-Yeol.

Namun, di balik ketenaran dan kekayaannya, Choi Chi-Yeol memiliki trauma masa lalu yang menyebabkannya kesulitan tidur dan mual saat makan.

Namun, mualnya hilang ketika ia memperoleh makanan dari toko lauk pauk milik Nam Hae Song. Hubungan mereka kemudian berkembang menjadi romantis dengan sentuhan kocak.

Crash Course in Romance tidak hanya menghadirkan kisah romantis antara Nam Hae Song dan Choi Chi-Yeol, tetapi juga menggambarkan realitas pendidikan di Korea Selatan.

Drama ini menggambarkan ambisi dan persaingan sengit para orang tua di Korea Selatan untuk mendapatkan anak-anaknya diterima di jurusan kedokteran dan hukum di Seoul National University.

Obsesi orang tua ini pada akhirnya mempengaruhi pola pikir dan kesehatan mental anak-anak mereka.