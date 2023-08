Drama The World of Us, Kisahkan Lika-liku Persahabatan, Berikut Sinopsisnya

Drama The World of Us

Film The World of Us berkisah tentang persahabatan antara dua orang gadis.

Film The World of Us dibintangi oleh Choi Soo-in dan Seol Hye-in.

Dirilis pada tahun 2016, film The World of Us disutradarai oleh Yoon Ga-eun.

Film ini mengisahkan kehidupan seorang gadis bernama Sun (Choi Soo-in).

Dia adalah seorang gadis yang duduk di bangku sekolah dasar.

Sinopsis The World of Us

Sun merupakan seorang buangan sosial.

Suatu ketika, ia berteman dengan Ji-A (Seol Hye-In), seorang siswa pindahan, selama liburan musim panas.

Saat tahun ajaran baru dimulai, persahabatan baru Sun dan Jia diuji oleh perundungan dan masalah batin.

Saat liburan musim panas berakhir dan tahun ajaran baru dimulai, persahabatan baru mereka diuji saat Sun terus diganggu oleh teman sekelasnya.

Ji-A bersikap dingin terhadap Sun. Ji-A berteman dengan Bora (Lee Seo-yeon) dan meninggalkan Sun.

Sun tidak ingin dikucilkan lagi. Dia mencoba berteman dengan Ji-A dan menceritakan rahasianya.

Selama liburan musim panas, Ji-A dan Sun menghabiskan banyak waktu bersama dan semakin dekat.

Ji-A juga sering menginap di rumah Sun dan berkenalan dengan adik laki-laki Sun, Yoon-yi, yang lucu dan menggemaskan.

Mereka menghabiskan waktu dengan menggambar dan membuat cat kuku dengan bunga.

Suatu hari saat Jia menginap di rumah Sun, Sun berkata bahwa kimbap buatan ibunya sangat lezat dan dia ingin ibunya membuatkan untuk Jia.

Ketika Jia bangun dan melihat kedekatan antara Sun dan ibunya, dia merasa iri, dan sikapnya terhadap Sun berubah sejak saat itu.

Lantas bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Saksikan kisahnya di Film The World of Us.

