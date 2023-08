Nobar Film Barbie Bareng Mama Aie Banyak Hadiah Menarik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sri Wahyuni Foundation (SWF) menggelar nonton bareng (Nobar) film Barbie yang sedang viral belakangan ini.

Acara Nobar film Barbie bareng Founder SWF yang akrab disapa Mama Aie, jadi ajang kumpul seru dengan para influencer, selebgram, dokter kecantikan, make-up artist, dan model Kota Medan.

Mama Aie mengaku, sangat salut dengan effort (upaya) dan kreativitas para peserta Nobar yang datang, mulai dari kostum, makeup, hairdo, dan tak ketinggalan aksesori pelengkap yang mendukung penampilan.

"Mama Aie ucapkan terima kasih untuk Barbie-barbie cantik dan ganteng Kota Medan yang sudah turut serta meramaikan event Nobar Mama Aie." ucapnya, Rabu (2/8/2023).

Dalam acara Nobar ini, panitia menyediakan hadiah menarik yang terdiri dari beberapa kategori. Kategori Best Costume 1 diraih oleh Anisa Aulia Marbun, Best Costume 2 oleh Jessica January Kandou dan Best Costume 3 oleh Menik Centini.

Selanjutnya, terdapat pemenang dari kategori Favorit yang diraih oleh Charles Demus, Alano, Jack, Hairani Lubis, Devica Zein, dan Kania Azzura.

Sedangkan pemenang dari kategori lain yang terpilih antara lain pemenang Best Instagram Reels diraih oleh Sulaiman Ginting, Best Nail-art diraih oleh Dr Diba, Best Runway Walk diraih Fire Y Odi. Kemudian dari kategori Best Makeup diraih Riri, dan Most Unique Costume diraih Rizki Nasution.

Acara Nobar digelar SWF dengan menyewa satu studio VIP dengan total peserta Nobar sebanyak 58 orang yang terdiri dari influencer, selebgram, dokter kecantikan, make-up artist, fashion designer, dan model Kota Medan.

Acara Nobar ini sangat menarik dan seru karena ada hadiah yang disponsori Sri Wahyuni Foundation (SWF).Acara ini juga didukung oleh Fashion Designer Kota Medan yakni Riki Damanik,Haze Be Wear dan Cenobia.

SWF mengadakan acara ini sebagai wadah bagi insan kreatif di Kota Medan untuk mengekspresikan diri dan kreativitas, serta sebagai wadah untuk mereka dapat saling mengenal dan berkolaborasi ke depannya.

Founder Sri Wahyuni Foundation berencana untuk menjadi penggerak kreativitas anak muda Kota Medan dengan mengadakan kegiatan serupa pada masa yang akan datang.