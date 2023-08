LINK Live Streaming Man United Vs Lens Jam 18.45 WIB, Akses di Sini Nonton Gratis via HP

Saksikan live streaming duel antara Manchester United vs Lens dalam laga uji coba pramusim yang berlangsung Sabtu (5/8/2023).

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel antara Manchester United vs Lens dalam laga uji coba pramusim yang berlangsung Sabtu (5/8/2023).

Keseruan laga Manchester United vs Lens digelar di Satdion Old Trafford pada laga persahabatan kick off pada pukul 18.45 WIB Live MU TV.

Selain bisa disaksikan di MU TV, laga Man United vs Lens ini bisa anda tonton via live streaming lewat HP gratis.

Adapun link live streaming gratis Man United vs Lens, tribun-medan.com sediakan di akhir artikel ini.

Sudah enam pertandingan dilalui Manchester United pada pramusim 2023.

United mengawali rangkaian uji coba lewat kemenangan 2-0 atas Leeds United di Oslo.

Kemudian tim asuhan Ten Hag terbang menuju Edinburgh dan mengalahkan Lyon 1-0 berkat gol tunggal Donny van de Beek.

Petualangan Man United berlanjut di Amerika Serikat dengan menghasilkan tiga kekalahan serta satu kali menang.

Mereka membungkam Arsenal via adu penalti, dibekuk Wrexham (1-3), dikalahkan Real Madrid (0-2), dan menyerah dari Borussia Dortmund (2-3).

Dalam laga nanti bakal ada kejutan di mana Man United akan memperkenalkan rekrutan barunya Rasmus Hojlund sebelum laga.

Rasmus Hojlund sudah merampungkan tes medis di Manchester United dan akan segera diperkenalkan sebagai pemain anyar klub sore ini, Sabtu (5/8/2023).

Manchester United kabarnya bakal memperkenalkan Rasmus Hojlund sebelum laga persahabatan melawan Lens dimulai.

Setelah merampungkan tes medisnya pekan ini, Rasmus Hojlund juga sudah menjalani interviu pertamanya sebagai pemain Man United.

Dambaan Ten Hag Pemain berusia 20 tahun itu direkrut Man United dari Atlanta senilai 64 juta poundsterling ditambah bonus 8 juta poundsterling.