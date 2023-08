Lirik Lagu Batak Amang na Burju Dipopulerkan Putri Siagian 

TRIBUN-MEDAN.COM – Berikut lirik lagu Batak Amang na Burju yang dipopulerkan oleh Putri Siagian.

Lagu Batak Amang na Burju merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Abidin Simamora dan dinyanyikan oleh Putri Siagian.

Lagu Batak Amang na Burju ini berarti ayah yang baik. Lagu ini bercerita tentang kebaikan seorang ayah yang tak pernah mengekuh menjalani kehidupan.

Lagu Batak Amang na Burju ini juga menceritakan tentang sosok ayah yang selalu memberikan nasehat untuk anak-anaknya untuk dijadikan bekal menjalani hidup.

Lirik Lagu Batak Amang na Burju

Bissan dingolumi ma amang

bahenonku ho sonang

Bissan dingolumi ma nian

bahenonku las roham

alai so tarbaen au dope i

alani naso ada tolap gogokki

sotung manarita ho

dipambahenanki

Dang tarbalos au i sude

burjumi namargelleng i

Dang tarbalos au i sude

balga ni holongmi

Jotjot do ho male

asal ma mangan au

Naolo do ho susah

asalma sonang au

sai dihokkop ho do au

Burju doho amang

Nunga matua ho ale amang

Pagodang godang au on

so ada tung sao..tik diigil ho

dalan ni lojami

sai mian ma sude akka podami

di bagas rohakki

naikkon ihuttonon..ku burjumi

tu akka gellengki



Dang tarbalos au i sude

burjumi namargelleng i

Dang tarbalos au i sude

balga ni holongmi

Jotjot do ho male

asal ma mangan au

Naolo do ho susah

asalma sonang au

sai di..hokkop ho do au

Burju doho amang

Nunga matua ho ale amang

Pagodang godang au on

so ada tung sao..tik diigil ho

dalan ni lojami

sai mian ma sude akka podami

di bagas rohakki

naikkon ihuttonon..ku burjumi

tu akka gellengki

naikkon ihuttonon..ku burjumi

tu akka gellengki

(cr30/tribun-medan.com)