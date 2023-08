6 Fakta Menarik Drakor Love to Hate You, Kisah Petemuan Dua Orang yang Tak Percaya pada Cinta

Drakor Love to Hate You tayang pada tanggal 10 Februari 2023 lalu dengan total terdiri atas 10 episode.

TRIBUN-MEDAN.COM - Drakor Love to Hate You adalah sebuah drama komedi romantis yang mengisahkan pertemuan dua orang yang tidak percaya pada cinta sejati.

Love to Hate You disutradarai oleh Kim Jeong Kwon dan terdiri dari total 10 episode.

Drakor Love to Hate You dibintangi oleh Kim Ok Bin dan Teo Yoo.

Beberapa selebriti terkenal Korea Selatan juga berperan dalam drama komedi romantis ini, termasuk Ji hoon Kim, Ko Won-hee, Lee Joo-bin, Song Ji-woo, dan Gyu-su Jeong.

Drama ini mulai tayang pada tanggal 10 Februari 2023 dan mendapatkan tanggapan positif dari penonton.

Berikut deretan fakta menarik drakor Love to Hate You

1. Ceritanya Menarik

Cerita dalam Love To Hate You begitu menarik. Drama ini mengisahkan tentang Yeo Mi Ran (Kim Ok Bin), seorang pengacara wanita yang terpaksa bekerja di firma hukum khusus yang menangani para artis.

Meskipun pekerjaannya bertentangan dengan prinsipnya yang mengutamakan kebenaran dan keadilan daripada uang semata, ia terpaksa menerima pekerjaan tersebut karena keadaan.

Di tempat kerja itu, Yeo Mi Ran bertemu dengan Nam Kang Ho (Teo Yo), seorang artis yang terkenal sebagai "raja drama romantis".

Sebuah kejadian membuat Yeo Mi Ran salah paham terhadap Nam Kang Ho, saat ia melihat Nam Kang Ho berbincang dan memberi uang pada seorang gadis muda di malam hari.

Jiwa Yeo Mi Ran yang menghargai kebenaran menjadi bergejolak, sehingga ia mendekati Nam Kang Ho dengan tujuan mengungkapkan kebusukan dan menyelamatkan gadis itu. Namun, insiden tersebut justru mendekatkan keduanya ke arah yang tak terduga.

2. Angkat isu KDRT dan patriarki

Love To Hate You mengangkat isu yang cukup serius, yaitu KDRT dan patriarki.