Apresiasi Kontribusi Unit Operasi untuk Masyarakat, Petrofin Peduli CSR Awards Kembali Digelar

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - PT Elnusa Petrofin (EPN) kembali menyelenggarakan acara penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam acara Petrofin Peduli CSR Awards 2022 di lingkungan internal perusahaan. Kegiatan ini dilangsungkan secara daring pada Kamis (27/7/2023) dengan disaksikan oleh 300 Perwira Elnusa Petrofin yang tersebar di seluruh unit operasi se-Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan kepada karyawan, Petrofin Peduli CSR Awards diberikan kepada unit operasi yang telah menjalankan serangkaian program CSR kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan selama tahun 2022. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari Petrofin Peduli CSR Awards 2021 yang dilangsungkan tahun lalu untuk pertama kali.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Administrasi Elnusa Petrofin, Hanny Retno Hapsari. Dalam sambutannya, Hanny mengapresiasi kegiatan ini dengan harapan dapat mendorong semangat karyawan unit operasi untuk terus melahirkan program-program CSR yang inovatif dan berkelanjutan.

Nominasi terbagi menjadi empat kategori, yakni Persistent dengan kriteria penilaian pelaporan yang tepat data, tepat alur, dan tepat waktu; Innovation dengan kriteria penilaian program CSR yang kreatif, kolaboratif, dan terbarukan; Sustainability dengan kriteria penilaian program CSR yang memberikan peningkatan terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang berkelanjutan; serta kategori Best of the Best untuk unit operasi yang mendapatkan nilai akumulatif tertinggi pada seluruh kategori.

Ajang Petrofin Peduli CSR Awards kali ini menjadi ajang untuk 92 unit operasi Elnusa Petrofin menunjukkan konsistensi, inovasi, dan kreativitas dalam bentuk program CSR yang berkelanjutan. Proses penilaian dilaksanakan dengan seleksi yang ketat hingga melibatkan jajaran direksi Elnusa Petrofin.

Diawali dengan pembacaan pemenang dari Best of Persistent, unit operasi Integrated Terminal Dumai dinobatkan sebagai pemenang untuk unit operasi Kelas Besar, sementara DPPU Sibolga menjadi pemenangnya untuk unit operasi Kelas Kecil. Dilanjutkan dengan Best of Innovation, Fuel Terminal Pontianak dan Fuel Terminal Pulau Ba'ai menjadi pemenang pada kedua kelas unit operasi Elnusa Petrofin. Selanjutnya, Best of Sustainability dimenangkan oleh Depot LPG Amurang dan Fuel Terminal Pangkal Balam.

Setelah 1 tahun berkontribusi untuk masyarakat, Fuel Terminal Tanjung Pandan dan Fuel Terminal Samarinda menjadi kedua pemenang Best of the Best ajang Petrofin Peduli CSR Awards kali ini. Kontribusi kedua unit secara konsisten kepada masyarakat menjadi salah satu alasan kedua unit tersebut mendapatkan apresiasi paling tinggi pada ajang ini.

Demi mengembangkan program-program yang sudah dilakukan sebelumnya, acara Petrofin Peduli CSR Awards juga dilengkapi dengan kegiatan evaluasi. Disampaikan oleh Putiarsa Bagus Wibowo, Manager Corporate Communication & Relations Elnusa Petrofin, evaluasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi sarana bagi karyawan dan perusahaan untuk refleksi diri dan berkembang menjadi lebih baik.

