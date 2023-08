Berita Foto: Penampakan Lintasan Baru Ujian Praktik SIM C Di Satlantas Polrestabes Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Petugas menjelaskan jalur baru yang digunakan untuk ujian praktik SIM di Kantor Satlantas Polrestabes Medan, Senin (7/8/2023).

Polri mengganti lintasan berbentuk angka delapan atau zig-zag dengan yang baru berbentuk huruf S, serta memperluas lebar jalur ujian praktik SIM dan serentak dilaksanakan di seluruh Polda se-Indonesia.

Perubahan ujian praktik SIM C untuk pengendara sepeda motor ini mulai berlaku, pada Senin (7/8/2023) hari ini di Satlantas Polrestabes Medan. Ujian praktik SIM C dengan skema baru ini dianggap sangat relevan. Dimana sebelumnya, ujian praktik SIM C dengan metode angka 8 dan Zig-zag terkesan sangat menyulitkan masyarakat.

Selain itu, di jalur perlintasannya juga diberikan rambu-rambu lalulintas untuk menambah pengetahuan yang mengikuti ujian. Jalur pelintas sejumlah peserta dicoba satu persatu menaiki kendaraan dan memutari jalur S.

Sebelum melakukan ujian praktik ini, tampak petugas juga mengarahkan para peserta tentang aturannya. Terlihat, para peserta dengan santainya bisa melewati sirkuit lintasan S yang sudah di tetapkan oleh petugas.

