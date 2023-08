Dukung Talenta Musik Indonesia, Telkomsel Gelar Music on Stage Bersama Stereo Wall di Maxstream

Telkomsel kembali gelar acara Music on Stage, kegiatan hiburan yang dapat di nikmati secara live oleh seluruh pelanggan di Area Sumatera dan Indonesia melalui aplikasi MAXstream channel DigioneMAXstream.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Telkomsel kembali gelar acara Music on Stage, kegiatan hiburan yang dapat di nikmati secara live oleh seluruh pelanggan di Area Sumatera dan Indonesia melalui aplikasi MAXstream channel DigiONE MAXstream. Di Music on Stage kali ini, Telkomsel menghadirkan group band kenamaan “Stereo Wall” dalam satu lagu terbaru yang berjudul “Jaga Hati Ini”. Secara khusus Telkomsel menghadirkan acara ini untuk membuka peluang dalam memperkuat adopsi layanan digital khususnya bagi para pelanggan di wilayah operasional Sumatera dimana para pelanggan dapat melihat langsung penampilan mereka dalam bernyanyi dan berbagi insight menarik dalam acara Music on Stage.

Vice President Consumer Sales Area Sumatera Telkomsel Mulya Budiman mengatakan “Sebagai leading digital telco company di Indonesia, Telkomsel terus berupaya membuka semua peluang dalam menghadirkan program yang menghibur serta memberikan nilai tambah seperti melalui kegiatan Music on Stage ini. Selain itu, Telkomsel juga sangat mengapresiasi serta mendukung para talenta muda berbakat seperti group band Stereo Wall yang saat ini berkolaborasi dengan For Revenge dengan gaya musik yang easy listening dan banyak digemari oleh penikmat lagu di Indonesia.”

Nantinya Stereo Wall akan tampil di channel DigiONE MAXstream pada hari Selasa, 8 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB. Pelanggan dapat mendownload aplikasi video streaming MAXstream melalui Play Store untuk smartphone Android dan App Store untuk Iphone. Selain menyanyikan berbagai lagu Hits, para band tersebut juga berbagi cerita menarik dan inspiratif seputar musik serta pejalanan mereka di industri hiburan tanah air.

Stereo Wall sendiri merupakan band alternatif rock asal Jakarta yang saat ini kembali menunjukkan taringnya dengan merilis Music Video terbarunya berjudul ‘Jaga Hati Ini,’ sekuel dari lagu ‘Jakarta Hari Ini’ sebuah kolaborasi dengan band For Revenge. Band yang beranggotakan Cynantia Pratita (vocal), Rama Mayristha (guitar), Ussay (guitar), Ramadhan Satria (bass) dan Rei (keyboard). Kali ini, ‘Jaga Hati Ini’ menghadirkan konsep yang berbeda, dengan mengalihkan sudut pandang dalam video musiknya, menjadikan perspektif seorang wanita sebagai fokus utama, berbeda dengan ‘Jakarta Hari Ini’ yang lebih menonjolkan perspektif seorang pria.

Di Acara Music on Stage, Stereo Wall turut menyanyikan lagu barunya yang berjudul “Jaga Hati ini”. Lagu tersebut sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia melalui aplikasi Langit Musik. Selain itu, pelanggan Telkomsel juga dapat mengaktifkan Nada Sambung Pribadi (NSP) lagu “Jaga Hati Ini” dari Stereo Wall feat. For Revenge dengan cara kirim SMS ketik CCGSH dan kirim ke 1212 dengan tarif Rp 3.885/7 hari.

“Secara konsisten Telkomsel ingin selalu hadir dan menghibur masyarakat melalui berbagai kegiatan yang positif dan inspiratif. Telkomsel selalu berkolaborasi dengan berbagai tokoh dan sosok inspiratif untuk mengisi program hiburan digital bagi masyarakat, seperi Music on Stage ini. Selain itu, Telkomsel juga terus konsisten selalu mengisi berbagai hiburan yang berkualitas, seperti video on demand di aplikasi MAXstream serta beragam musik di aplikasi Langit Musik yang tentunya sesuai dengan kebutuhan pelanggan.” pungkas Mulya.

