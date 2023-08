Memiliki Reputasi Baik Pegadaian Raih Penghargaan Corporate Reputation Awards 2023

Tribun Medan/HO

PT Pegadaian meraih Corporate Reputation Awards in Category Financial dan Indonesia Popular PR Person Awards 2023 yang berhasil diraih oleh Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Yudi Sadono pada gelaran 4th Indonesia Public Relations Summit 2023 yang digelar oleh The Iconomics di Jakarta, Jumat (04/08).