5 Fakta Menarik Drakor Our Blooming Youth, Kisah Putra Mahkota yang Terkena Kutukan Misterius

TRIBUN-MEDAN.COM - Our Blooming Youth adalah sebuah drama saeguk Korea yang mengisahkan perjuangan seorang Putra Mahkota baru menghadapi kutukan misterius.

Drama Our Blooming Youth disutradarai oleh Lee Jong Jae, yang juga merupakan sutradara dari drama saeguk populer, yakni 100 Days My Prince.

Naskah drakor Our Blooming Youth ini ditulis oleh Jung Hyun Jung, yang juga dikenal sebagai penulis dari drama romantis seperti Because It's First Time, Lovestruck in the City, dan lainnya.

Drama Our Blooming Youth ini menjadi drama saeguk pertama bagi Jeon So Nee.

Our Blooming Youth juga menjadi debut Jeon So Nee dalam dunia drama saeguk. Dia adalah aktris muda yang juga akan tampil dalam drama Korea asli Netflix berjudul Parasite: The Grey.

Sementara itu, untuk Park Hyung Sik, ini adalah drama saeguk keduanya setelah berperan dalam drama Hwarang yang ditayangkan pada tahun 2016.

Jika Anda tertarik menonton drama Korea ini, Anda dapat menikmatinya secara legal melalui platform streaming Prime Video dengan subtitle Bahasa Indonesia.

Berikut adalah 5 fakta menarik tentang drakor Our Blooming Youth:

1. Diadaptasi dari novel China

Bagi para penikmat drama Korea, mungkin belum mengetahui bahwa drama Korea ini sebenarnya diadaptasi dari sebuah novel best seller asal China yang ditulis oleh Qinghan dengan judul Hairpin Records.

2. Dibintangi oleh artis ternama

Sesuai dengan namanya, Our Blooming Youth dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris muda terkenal di Korea Selatan. Park Hyung Sik dan Jeon Seo Nee menjadi sorotan dalam drama sejarah ini.

Selain itu, juga turut berperan Yoon Jong Seok, Pyo Ye Jin, Lee Tae Sun, dan Heo Won Seo yang akan membawa nuansa misteri dan romansa dalam kisah ini.

Park Hyung Sik sendiri sudah dikenal melalui drama sejarah Hwarang dan drama-drama Korea lain yang meraih popularitas di Tanah Air.