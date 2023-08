AKHIRNYA Poppy Capella Responi Dugaan Pelecehan Finalis Miss Universe Indonesia, Auto Dihujat 

TRIBUN-MEDAN.com - Akhirnya Poppy Capella responi dugaan pelecehan Finalis Miss Universe Indonesia.

Poppy Capella langsung dihujat karena klarifikasinya.

Direktur Miss Universe Indonesia, Poppy Capella mengungkapkan adanya dugaan pelecehan seksual terhadap finalis baru diketahuinya dari pemberitaan di media massa.

Penyanyi Poppy Capella di Lamida Plaza Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023). (Warta Kota/Arie Puji)

Hal ini disampaikannya melalui sebuah rilis yang diunggah di akun Instagram resmi Miss Universe Indonesia, @missuniverse_id dan instastory di Instagram pribadinya @poppycapella_ pada Selasa (8/8/2023).

"Terkait dengan pemberitaan media mengenai hal-hal yang terjadi dalam perhelatan Miss Universe Indonesia, tentunya menjadi perhatian kami di Miss Universe Indonesia."

"Kami telah melakukan investigasi dan memeriksa hal-hal yang dituduhkan kepada kami yang mana kami mengetahui hal tersebut dari media massa," demikian tertulis dalam rilis resmi Miss Universe Indonesia yang dikutip Rabu (9/8/2023).

Selain menjelaskan hal tersebut, Poppy menyebut bahwa adanya dugaan pelecehan seksual saat sesi body checking oleh finalis akan menjadi perhatian dari organisasinya.

Poppy juga mengungkapkan pihaknya telah melakukan investigasi dan pemeriksaan atas laporan dari korban ke Polda Metro Jaya.

"Kami akan segera mengambil sikap maupun tindakan yang diperlukan terkait permasalahan ini agar menjadi jelas dan terang kebenarannya," kata Poppy.

Finalis Miss Universe Indonesia Foto Tanpa Busana Dengan Alasan Body Checking, Ini Kata Penyelenggara! (DOK instagram @poppycapella)

Karena klarifikasinya itu, Poppy langsung menuai hujatan.

"NYANYI DANGDUT AJA IBU @poppycapella_ UDAH PALING BENAR," tulisnya

"Yang dibutuhin KLARIFIKASI, bukan TERIMA KASIH. Dulu awal2 ngerebut lisensi dengan tidak hormat aja SAT SET SAT SET langsung presscon dan beli IG yg followersnya udh 500k.

Sekarang mana taring kalian?," komentar warganet

"B.A.C.O.T !!! CEPAT KAU LEPAS ITU LISENSI! BIKIN MALU NEGARA! POKOKNYA WE NEVER STOP JUDGE UNTIL YOU REMOVE MUID LICENSE!," tulis yang lain.

