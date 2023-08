Film The Moon Tayang Perdana Hari Ini di Bioskop Cinepolis, Kisahkan Misi Penyelamatan Astronot

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – The Moon adalah film Korea Selatan yang dibintangi oleh aktor dan penyanyi idola EXO (D.O EXO, alias Do Kyung Soo).

Film ini sudah ditayangkan pada tanggal 2 Agustus di Korea Selatan.

Sementara di Indonesia The Moon tayang perdana hari ini, Rabu (9/8/2023)

Manager Cinepolis Sun Plaza Medan, Syahreza Hafiz menuturkan Film The Moon sudah tayang perdana hari ini.

“Untuk para penggemar D. O Exo, sayang banget untuk melewatkan film The Moon ini, di film ini D. O aktingnya berbeda dari film-film sebelumnya, dan yang pasti bikin penonton terkesima dengan aktingnya,"ujar Reza, Rabu (9/8/2023)

Disutradarai oleh Kim Yong Hwa, yang pernah menggemparkan perfilman Korea lewat saga Along With The Gods. Dan kini ia kembali dengan film yang lebih mendebarkan dan spektakuler dengan pemeran utama,D.O Exo. Do Kyung-soo berperan sebagai astronot bernama Hwang Sun-woo.

Sinopsis Film The Moon

Film The Moon bercerita tentang seorang astronot bernama Hwang Sun-woo yang terjebak di luar angkasa. Sun-woo awalnya melakukan perjalanan ke bulan bersama astronot lainnya.

Sun-woo merupakan mantan tentara Underwater Demolition Team (UDT) yang mengambil jurusan fisika molekuler dan terpilih menjadi astronot Korea pertama yang mendarat di bulan.

Sayangnya, saat sedang menjalankan misi bersama astronot lainnya, sebuah kecelakaan mendadak menewaskan rekannya dan membuat Sun-woo terdampar di bulan.

Ia berjuang untuk bertahan hidup hingga bantuan datang dari Bumi. Meskipun sendirian dan dalam bahaya, Sun-woo bertekad untuk menyelesaikan misinya.

Suatu hari, Jae Kook, yang diperankan oleh Sol Kyung Gu, mantan direktur pusat ruang angkasa Bumi, akhirnya terhubung dengan Sun Woo.

Jae Kook pergi ke luar angkasa dan memulai misi untuk menyelamatkan Sun Woo, sekaligus mencoba menemukan penyebab kecelakaan tersebut.

Akankah Sun Woo dan Jae Kook dapat kembali ke Bumi? Saksikan kisahnya di The Moon yang tayang hari ini di bioskop Cinepolis.

