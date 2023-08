Jadwal Film Dear Jo: Almost Is Never Enough di Bioskop Medan, Berikut Sinopsisnya

Film Dear Jo: Almost Is Never Enough

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Film Dear Jo: Almost is Never Enough dijadwalkan tayang perdana pada 10 Agustus 2023.

Dikutip dari laman 21Cineplex, film Dear Jo: Almost is Never Enough disutradarai oleh Monty Tiwa dan Lakonde melalui rumah produksi MVP Pictures.

Pemeran dalam film Dear Jo: Almost is Never Enough diperankan deretan aktris ternama, yakni Jourdy Pranata, Anggika Bolsteri, Salshabilla Andriani, Roy Sungkono, Widyawati, Azkya Zahira, Mathius Muchus dan Elmayani Sabriena.

Sinopsis

Film Dear Jo: Almost is Never Enough mengisahkan kehidupan rumah tangga dari Joshua dan Maura yang bahagia.

Pasangan suami istri ini adalah pasangan ideal yang sukses dan hidup dengan penuh cinta.

Keduanya tinggal di Baku, Azerbaijan.

Kebahagiaan keduanya, diuji dengan belum juga dikaruniai buah hati.

Maura sendiri adalah wanita yang cantik, kaya, dan beruntung karena punya suami yang sangat mencintainya. Hanya saja, Maura tidak bisa memberikan anak kepada Jo.

Cerita lainnya, ada Ella yang merupakan sahabat Maura merasakan hidup yang bahagia meski ia adalah ibu tunggal. Ella memahami keresahan Maura yang tak juga punya anak untuk Jo.

Singkat cerita, Ella diminta oleh Maura dan Jo menjadi surrogate mother atau ibu pengganti untuk calon anak Maura dan Jo.

Jadwal tayangnya di bioskop Medan, besok, Kamis (10/8/2023) :

Focal Point CGV

- 12.00 WIB

- 16.55 WIB