PREDIKSI PSMS Medan Vs Labura Hebat FC, Ayam Kinantan Diunggulkan, Labura Milih Merendah

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - PSMS Medan dan Labura Hebat FC saling bentrok di Turnamen Pramusim Edy Rahmayadi Cup 2023 pada Kamis (10/8/2023) di Stadion Teladan Kota Medan.

Keseruan laga PSMS Medan vs Labura Hebat FC kick off pukul 19.15 WIB bisa ditonton juga via live streaming di YouTube Arjuna TV.

Tim Ayam Kinantan diunggulkan dalam duel kali ini karena dari segi kasta kedua Liga Indonesian, sementara Labura Hebat kontestan Liga 3.

PSMS Medan juga kemungkinan bisa menurunkan satu pemain asingnya asal Jepang yang tengah trial.

Tim Ayam Kinantan diprediksi bakal tampil menyerang sejak awal laga lantara pelatih membawa marwah PSMS Medan.

"Secara tim, saya rasa sudah siap," Ucap Pelatih PSMS Medan Ridwan Saragih, Rabu (9/8/2023).

Ridwan Saragih membeberkan kepada anak asuhnya di Skuat Ayam Kinantan agar dapat menunjukkan permainan yang terbaik dan dapat mengaplikasikan hasil latihan yang sudah dilakoni selama ini.

"Saya sampaikan kepada pemain, agar bisa memberikan permainan yang terbaik pada pertandingan besok," Katanya.

Lanjut, Ridwan berharap anak didiknya bisa memberikan hasil yang maksimal dalam menghadapi tim amatir Liga 3 Sumut itu.

"Kalau sudah pertandingan atau turnamen ini, Pastinya kita pengen hasilnya maksimal dan yang terbaik lah," Harapnya.

Pemain PSMS Medan Rachmad Hidayat (kiri) mencoba melewati lawan Gumarang FC (kanan) saat laga ujicoba di Stadion Teldan Medan Jalan Stadion, Kota Medan, Jumat (4/8). Menghadapi Tim Amatir Liga 3 Sumut, Gumarang FC, yang menjadi lawan ujicoba, Ayam Kinantan berhasil menang besar lima gol tanpa balas (5-0). (TRIBUN MEDAN/ABDAN SYAKURO)

Meski PSMS Medan diunggulkan menang, tim Labura Hebat tak bisa dianggap remeh. Tim yang diasuh oleh Amran ini baru saja juara di ajan Union Cup.

Labura Hebat pun akan menurunkan pemain-pemain muda demi meredam kekuatan Rachmad Hidayat dkk.

"Berani mengikuti berarti sudah siap lah. Walaupun dengan persiapan dengan pemain muda," Ujar pelatih Laburan Hebat, Amran.

Amran menyebutkan target mereka tidak muluk muluk untuk pertandingan melawan skuat berjuluk Ayam Kinantan itu.