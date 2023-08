SOSOK Poppy Capella, Penyanyi Dangdut yang Ikut Terseret dalam Kontroversi Miss Universe Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Saat ini tengah viral kontroversi mengenai finalis Miss Universe Indonesia (MUID) 2023 yang diminta untuk foto bugil saat mengikuti sesi body checking.

Lantas hal ini pun membuat nama Poppy Capella ikut terseret karena menduduki jabatan sebagai National Director Miss Universe Indonesia.

Sebagai pemegang lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella pun saat ini tengah terpojok dengan beberapa pemberitaan miring dalam kontes kecantikan tersebut.

Bahkan, sejumlah pihak yang ikut terlibat dalam gelaran MUID ini memilih untuk mengundurkan diri. Seperti Chief Executive Officer (CEO) Miss Universe Indonesia Eldwen Wang, fotografer sekaligus Direktur Visual Miss Universe Indonesia Rio Motret, serta Slam Wiyono sebagai Direktur Kecantikan Miss Universe Indonesia.

SOSOK Poppy Capella, Pemegang Lisensi Miss Universe Indonesia dan Malaysia, Dulu Penyanyi Dangdut (Instagram)

Lantas siapakah sosok Poppy Capella

Pemilik nama asli Datin Wira Poppy Cappella Swastika ini menemukan kecintaannya pada dunia akting dan tarik suara saat bersekolah di SMA Putri Cedar dan menekuni profesi tersebut selama beberapa waktu.

Setelah lulus SMA, Poppy Cappella melanjutkan studinya dan diketahui mengambil jurusan Music and Society di Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore.

Sebelum menjadi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella berprofesi sebagai model dan penyanyi dangdut.

Poppy lahir pada tanggal 22 Oktober 1991 di Surabaya, ia dibesarkan di Singapura dan pindah ke Indonesia untuk menjadi penyanyi dan aktris.

Poppy Capella adalah keponakan dari Inul Daratista, seorang penyanyi dangdut terkenal di Indonesia, dan memulai debut menyanyinya di bawah manajemen Inul. Poppy merilis single pada tahun 2012 dan berkolaborasi dengan Ayu Ting Ting.

Pada tahun 2019, Poppy Capella menikah dengan Datuk Wira Justin Lim Hwa-tat, seorang politisi dan pengusaha Malaysia terkemuka.

Pasangan ini menikah di Katedral St Andrew, Singapura. Poppy dan Justin dikaruniai dua orang anak.

Sejak saat itu, Poppy Capella tidak lagi aktif sebagai artis dan bekerja di sektor perkapalan, komoditas, pembiayaan terstruktur, penggalangan dana, sampai penerbangan dan perdagangan bersama sang suami.

