7 Drakor Populer yang Dibintangi Park Hyung Sik, Ada Strong Woman Do Bong Soon dan Hwarang

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut rekomendasi drama Korea yang dibintangi oleh aktor tampan Park Hyung Sik.

Selain menjadi penyanyi dan penari Korea Selatan, Park Hyung Sik juga dikenal sebagai aktor yang sudah membintangi banyak drama.

Penampilan Park Hyung Sik selalu dinantikan, tak hanya penonton Korea Selatan tetapi juga penonton drakor dari berbagai negara di seluruh dunia.

Park Hyung Sik telah menjalani karier selama lebih dari satu dekade dan memulai debutnya sebagai aktor.

Ia memulai debutnya di dunia hiburan sebagai pemeran dalam musikal teater "Temptation of Wolves" pada tahun 2011.

Sejak saat itu, ia telah menjadi ikon yang dicintai dan terkenal di Korea Selatan serta negara-negara lain.

Berikut beberapa drama Korea yang pernah diperankan oleh Park Hyung Sik.

1. Strong Woman Do Bong Soon

Dalam drama yang tak boleh dilewatkan ini, Park Hyung Sik berperan sebagai Ahn Min Hyuk, putra nakal dari keluarga chaebol kaya dan CEO perusahaan gamenya sendiri.

Dia mempekerjakan Do Bong Soon (Park Bo Young), seorang yang tangguh, sebagai pengawal pribadinya setelah mengetahui tentang kekuatan luar biasanya.

Jalan cerita utama "Strong Woman Do Bong Soon" berpusat pada pengejaran dua penculik berantai di lingkungan Bong Soon, yang menempatkan mereka dalam situasi yang sulit.

2. Happiness

Drama Korea bertema zombi ini diperankan oleh Park Hyung Sik dan Han Hyo-joo. Di dalamnya, Park Hyung Sik memerankan Jung Yi Hyun, seorang anggota polisi yang tegas dan berwibawa.

Tugasnya sebagai anggota polisi mengharuskannya menguasai seni bertarung dan penggunaan senjata.