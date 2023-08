Lirik Lagu Batak Unang Au Solsoli Dinyanyikan Trio Ambisi 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Unang Au Solsoli adalah judul Lagu Batak yang dipopulerkan Trio Ambisi.

Lagu Batak Unang Au Solsoli merupakan lagu yang diciptakan oleh putra kelahiran berdarah Batak yakni Bunthora Situmorang.

Lirik Lagu Batak Unang Au Solsoli

Unang au sai solsoli hasian

Unang au sai tangisi

Ai dang au na so ra marningot janji

Alai ho do da ito na pintor muli

Dung malala rohanghi

Ro ma ho sumolsol bagi

Tung saribu hali ro ho manolsoli

Au do sitaon na hansit i

Di tao ni Ajibata do ito

Tintinmi naung hubolonghon

Unang sai huingot-ingot ho ito

Gabe pasunggul-sunggul sidangolonhi

Tu tao na bagas i hupatolhas lungunhi

Laos di si do husumpahon hasian

Tung na so jadi martunangan

Ito hasian

Unang sai sunggul-sungguli be naung salpu i

Ito, anggo holong dohononmu holan tu ho do

Ganjang ma umurmi

Leleng hita mangolu hasian

Anggo au hasian boi berengonmu

Sahat ro di na lao mate hasian

Tung na so jadi au mangoli

Dududududududu...

Dudu...

Unang ahu sai solsoli

#musik

(cr30/tribun-medan.com)