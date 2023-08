Pertegas Realisasi Visi Elektrifikasi, Lexus Tampilkan The All New Lexus LM di GIIAS 2023

Pada GIIAS tahun ini, Lexus menampilkan unit display yang seluruhnya merupakan kendaraan elektrifikasi, sekaligus memperlihatkan untuk pertama kalinya di Indonesia, The First-ever Hybrid Luxury Mover, The All New Lexus LM.

TRIBUN-MEDAN.COM - Lexus Indonesia kembali berpartisipasi dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang berlangsung pada 10–20 Agustus 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Banten.

Berlokasi di hall 7D dengan booth seluas 1.240 m2, Lexus mengusung konsep yang sejalan dengan visi Lexus Electrified dan komitmen Making Luxury Personal untuk mempertegas leadership nya dalam teknologi elektrifikasi.

Pada GIIAS tahun ini, Lexus menampilkan unit display yang seluruhnya merupakan kendaraan elektrifikasi, sekaligus memperlihatkan untuk pertama kalinya di Indonesia, The First-ever Hybrid Luxury Mover, The All New Lexus LM.

General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma mengatakan, “Kami sangat senang dapat turut berpartisipasi dan memeriahkan gelaran bertaraf internasional GIIAS 2023 ini dengan menampilkan model line-up kendaraan elektrifikasi terlengkap dan brand experience terbaik untuk seluruh pengunjung.”

“Pada kesempatan yang spesial ini, kami menampilkan sebanyak 11 (sebelas) unit display yang seluruhnya merupakan kendaraan elektrifikasi dan beberapa di antaranya merupakan model keluaran terbaru Lexus yang diluncurkan pada tahun ini, misalnya seperti The All New Lexus RX dengan powertrains terlengkap, dan juga ada Lexus First Dedicated BEV Model, The All New Lexus RZ,” ujar Bansar.

“Khusus di GIIAS 2023, Lexus menampilkan untuk pertama kali di Indonesia, yaitu The First-ever Hybrid Luxury Mover, The All New Lexus LM. Kehadirannya, menandai bahwa hanya Lexus sebagai luxury automotive brand dengan 90 persen model yang ditawarkan memiliki teknologi elektrifikasi,” sambungnya.

The All New Lexus LM, Luxury Mover dengan teknologi teranyar

The All New Lexus LM merupakan sebuah Luxury Mover yang ditunjang dengan berbagai peningkatan dan teknologi baru dibandingkan dengan pendahulunya. Menawarkan comfort dan convenience (kenyamanan dan kemudahan), LM generasi kedua ini telah dikembangkan dengan fokus untuk menciptakan kenyamanan yang optimal, sesuai dengan karakter penggunanya yang mencari kemewahan paripurna.

Dengan begitu, The All New Lexus LM sesuai bagi mereka yang ingin bersantai selayaknya di sebuah first class, maupun yang membutuhkan privasi untuk bekerja atau berbisnis.

Dari segi desain, The All New Lexus LM merealisasikan evolusi design “next-chapter” Lexus yang telah dimulai sejak The All New NX pada 2022 lalu. Kini Logo “L” Lexus berada di bagian depan engine hood dan garis yang menegaskan konsep spindle body. Evolusi akhir ini akan disematkan pertama kalinya pada The All New Lexus LM dan akan berlanjut ke model baru lain nantinya yang akan meramaikan lini line-up Lexus di Indonesia.

Selain itu, evolusi LM tidak lepas dari beberapa fitur baru yang merupakan pertama di dunia, dan juga pertama di lini Lexus sendiri. Fitur-fitur baru ini difokuskan untuk menunjang kenyamanan dan personalisasi penumpangnya. Seperti misalnya adaptive damping force yang memaksimalkan peredaman sehingga menunjang kenyamanan yang maksimal.

Tak hanya itu, personalisasi juga menjadi fokus The All New LM dalam memanjakan penumpang dengan adanya 48-inch Ultrawide Display pada varian flagship 4-seater yang memberikan pengalaman yang imersif saat bermobilitas, namun juga dapat dipisah menjadi dua visual berbeda untuk penumpang kiri dan kanannya. Terdapat juga Integrated Climate Concierge yang dapat mendeteksi temperatur pada area penumpang, dan secara otomatis menyesuaikan untuk memaksimalkan kenyamanan secara intuitif.

Selain menampilkan The All New Lexus LM serta unit display kendaraan elektrifikasi Lexus lainnya, di momen GIIAS 2023 ini Lexus juga turut meluncurkan Lexus Collection yang menawarkan Official Lexus Merchandise untuk Lexus Enthusiasts yang tersedia pertama kalinya di Indonesia dan dapat dipesan di GIIAS 2023.

“Keseriusan Lexus dalam merealisasikan visi Lexus Electrified dan komitmen Making Luxury Personal semakin terlihat melalui kehadiran model line-up kendaraan elektrifikasi yang semakin lengkap. Lexus juga tidak terbatas menawarkan produk kendaraan elektrifikasi, namun kini juga menawarkan produk lifestyle Lexus pertama di Indonesia khusus untuk Lexus Enthusiasts,” ujar Bansar lagi.

“Kami harap ke depannya Lexus dapat terus konsisten memberikan opsi yang terbaik untuk pelanggan dan masyarakat di Indonesia serta berkontribusi terhadap carbon-neutral society,” tutupnya.

Mari hadiri dan rasakan secara langsung ‘Experience Amazing’ di booth Lexus selama perhelatan GIIAS 2023, mulai dari 10–20 Agustus 2023 di Hall 7D, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Banten. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi juga Lexus Galleries yang berada di Menteng, Mampang, dan Pluit. (*)