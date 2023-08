Judge vs. Judge, Drama Korea Bertemakan Hukum, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Judge vs. Judge yang juga dikenal dengan judul "Nothing to Lose", merupakan drama hukum yang tayang di SBS pada tahun 2018 lalu.

Drama Judge vs. Judge ini dibintangi oleh Park Eun Bin, Yeon Woo Jin, Dong Ha, dan Haeryung BESTie.

Drama Judge vs. Judge disutradarai oleh Lee Kwang-young yang terkenal dengan The Secret Life of My Secretary dan Call It Love, dan ditulis oleh Seo In.

Sinopsis Judge vs. Judge

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, drama 'Judge vs. Judge' merupakan salah satu drama Korea yang bertemakan hukum.

Sinopsis drama 'Nothing to Lose' bercerita tentang dua orang hakim yang memiliki cara berbeda dalam menyelesaikan kasus di pengadilan.

Salah satu hakim adalah Han Se Sang, yang dikenal dengan ketegasannya. Namun, keteguhannya itu juga membuatnya mendapat nilai terendah dalam penilaian kinerjanya.

Han Se Sang termotivasi untuk mengungkap kebenaran tentang kasus pembunuhan yang melibatkan saudara perempuannya.

Sementara itu, pembawa acara radio Lee Jung-joo menjadi hakim setelah merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan.

Sebagai seorang idealis, Jung-ju bertekad untuk mengejar keadilan dan membela kaum tertindas yang mengalami ketidakadilan.

Meskipun memiliki motivasi dan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan kasus, Hanse dan Jung-ju akhirnya setuju untuk bekerja sama.

Mereka bertekad untuk memecahkan kasus pembunuhan misterius yang melibatkan orang-orang berkuasa dan tokoh-tokoh berpengaruh.

Namun untuk melakukannya, mereka berdua harus berjuang melawan kekuatan orang yang berkuasa. Di satu sisi, mereka harus menekan ego dan menjaga integritas mereka sebagai hakim.

Berikut daftar pemain drama NOTHING TO LOSE atau JUDGE VS. JUDGE.

1. Yeon Woo Jin sebagai Han Se Sang

2. Park Eun Bin sebagai Lee Jung Joo

3. Dong Ha sebagai Kang Jung Ho

4. Na Hae Ryung sebagai Jin Se Ra

5. Lee Deok Hwa sebagai Moon Yoo Taek

6. Kim Roe Ha sebagai Jang Do Gil

7. Ahn Nae Sang sebagai Choi Moon Suk

8. Kim Hye Ok sebagai Kang Yoo Mi

9. Kim Chung sebagai Kwon Kyung Hee

10. Choi Ryung sebagai Song Ho Chul

