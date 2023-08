The Killing Vote, Kisahkan Tentang Eksekusi Mati Berdasarkan Vote, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - The Killing Vote merupakan adaptasi dari webtoon dengan judul yang sama, yang dalam bahasa Korea berjudul 'Kookminsahyungtopyo.

Naskah The Killing Vote ditulis oleh Eom Se-Yoon dan digambar oleh Jung Yi-Poom, dan pertama kali dipublish pada tahun 2015.

The Killing Vote disutradarai oleh Park Shin-woo, yang juga menyutradarai 'It's Okay to Be Okay'.

Sinopsis The Killing Vote

Drama Korea bergenre thriller yang menceritakan tentang seorang pria misterius yang tidak diketahui identitasnya.

Seperti judulnya, drama ini berkisah tentang menghukum mati penjahat yang lolos dari jerat hukum dengan cara voting.

Semua warga negara yang berusia di atas 18 tahun menerima pesan teks yang meminta mereka untuk memilih apakah penjahat tersebut harus dieksekusi.

Jika lebih dari 50 persen suara mendukung hukuman mati, Dog Mask akan melakukan eksekusi ilegal.

Sementara itu, polisi melacak Dog Mask bersama dengan tiga orang lain yang terlibat dalam kasus ini - Kim Moo-chan, Kwon Seok-joo, dan Joo Hyun.

Kim Moo-chan, yang diperankan oleh Park Hae-jin, adalah kepala Tim Pembunuhan Departemen Kepolisian Nambu 1. Dia fokus pada karirnya di kepolisian.

Kwon Seok-joo, diperankan oleh Park Sung-woong, adalah seorang pengacara terkenal yang membunuh seorang pemerkosa yang melakukan pelecehan seksual terhadap putrinya yang berusia 8 tahun.

Kemudian, dia menyerahkan diri ke polisi. Di penjara, dia dijuluki "Profesor" oleh para tahanan lainnya.

Joo Hyun, yang diperankan oleh Lim Ji-yeon, adalah seorang perwira polisi yang telah bekerja di Biro Keamanan Cyber Departemen Kepolisian Metropolitan Seoul selama lima tahun.

Penasaran dengan kisahnya saksikan drakor The Killing Vote yang tayang setiap Kamis melalui Amazon Prime Video.

(cr30/tribun-medan.com)