Deretan Fitur Unggulan Reno 10 Pro Plus beserta Spesifikasinya

Oppo Reno 10 Pro Plus bersama kotak penjualannya.

TRIBUN-MEDAN.com - Oppo resmi memperkenalkan trio ponsel Reno 10 terbarunya, yakni Oppo Reno 10 reguler, Oppo Reno 10 Pro, dan Oppo Reno 10 Pro Plus.

Namun, dari ketiganya, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G menjadi varian tertinggi karena dibekali spesifikasi paling tinggi. Selain itu, model “Pro Plus” juga menjadi model dari Reno Series pertama di Indonesia.

Upgrade ini yang membuat Reno 10 Pro Plus 5G hadir dengan sejumlah peningkatan dan fitur unggulan. Oppo Reno 10 Pro Plus 5G diklaim punya performa yang ngebut karena ditenagai oleh Snapdragon 8 Plus Gen 1. Chip tersebut juga dipadukan dengan RAM yang cukup besar.

Penasaran ada fitur unggulan apa saja di Oppo Reno 10 Pro Plus?

Chipset

Seperti yang disebut di atas, Oppo Reno 10 Pro Plus ditenagai oleh chipset besutan Qualcomm, Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC (System-on-CHip). Chip ini dirancang dengan fabrikasi 4 nm (nanometer).

Chip yang terdiri dari delapan inti ini terbagi menjadi tiga klaster. Klaster pertama adalah satu inti dari Cortex-X2 dengan clockspeed 3,2 GHz. Sementara itu, klaster kedua terdiri dari tiga inti Cortex-A710 clockspeed 2,75 Ghz.

Dengan kebaruan ini, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G menjadi smartphone pertama Oppo Reno Series di Indonesia yang dibekali dengan chipset smartphone kelas atas.

RAM

Chipset Snadpragon 8 Plus Gen 1 tadi dipadu dengan RAM berjenis LPDDR5 sebesar 12 GB dan storage UFS 3.1 seluas 256 GB.

Jenis RAM ini menjadi model paling tinggi ketimbang dua “saudaranya” yang lain. Oppo Reno 10 Pro dan Oppo Reno 10 “reguler” masing-masing memiliki RAM berjenis LPDDR4 dan LPDDR4x.

Kamera periskop



Lihat Foto Modul kamera Oppo Reno 10 Pro Plus yang berbentuk kapsul. Dalam modul ini, terdapat kamera telefoto periskop 64 MP yang bisa digunakan untuk memotret jarak jauh. (KOMPAS.com/Bill Clinten)

Oppo Reno Pro Plus dilengkapi tiga kamera belakang. Pertama, kamera utama 50 MP (f/1.8) yang disertai Optical Image Stabilization (OIS/penstabil gambar). Kedua, kamera ultrawide 8 MP (f/2.2) dengan sudut pandang 112 derajat. Terakhir, kamera telefoto beresolusi 64 MP (f/2.5).

Kamera tersebut mendukung digital zoom hingga 120 kali dan zoom optik sebanyak 3x. Artinya, pengguna dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memotret atau merekam objek dengan jarak yang cukup jauh.

Sementara itu, kamera depannya (selfie) datang dengan resolusi 32 MP (f/2.4). Kamera belakang mendukung perekaman video beresolusi 4K untuk 30 fps (frame per second) hingga 60 fps.

Kamera depan juga dapat merekam video beresolusi 1.080 piksel atau 720 piksel dengan 30 fps.

Baterai dan fast charging