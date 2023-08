LINK Live Streaming Al Ettifaq Vs Al Nassr Jam 01.00 WIB, Tonton Aksi Ronaldo di Liga Arab Saudi

Saksikan live streaming laga antara Al Ettifaq vs Al Nassr di Liga Arab Saudi yang berlangsung Selasa (15/8/2023) pagi WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Al Ettifaq vs Al Nassr di Liga Arab Saudi yang berlangsung Selasa (15/8/2023) pagi WIB.

Laga Al Ettifaq vs Al Nassr Liga Arab Saudi kick off pukul 01.00 WIB via live streaming TV Online.

Adapun link live streaming Al Ettifaq vs Al Nassr, tribun-medan.com sediakan di akhir artikel ini.

Pertemuan tim kuat Liga Arab Saudi antara Al Ettifaq melawan Al-Nassr akan tersaji malam ini. Anak asuhan Steven Gerrard akan meladeni Cristiano Ronaldo.

Tuan rumah akan bertujuan untuk meningkatkan finis ketujuh musim lalu, sementara Al-Nassr akan berharap untuk menantang setelah finis kedua terakhir kali.

Al Ettifaq baru-baru ini menunjuk mantan gelandang Inggris dan Liverpool Steven Gerrard sebagai manajer baru mereka .

Pria berusia 43 tahun ini telah berhasil menarik mantan rekan setim internasional dan klubnya Jordan Henderson .

Tak hanya Hordan Henderson, tim yang dipimpin oleh Steven Gerrard berisi mantan striker Lyon, Moussa Dembele dan bek Skotlandia Jack Hendry.

Sementara itu Al Nassr menjadi tim bertabur bintang dengan Cristiano Ronaldo yang memimpin sebagai kapten.

Setelah kedatangan Cristiano Ronaldo, Al Nassr tak berhenti melakukan pembenahan.

Cristiano Ronaldo kini memiliki Sadio Mane sebagai rekan duetnya setelah didatangkan dari Bayern Munich dengan harga sekitar £ 25 juta pounds awal bulan ini.

Selan Sadio Mane, nama lain yang datang adalah Seko Fofana , Marcelo Brozovic dan Alex Telles. Tim ini dipimpin oleh Luis Castro, mantan pelatih Botafogo.

Pria berusia 61 tahun itu tampil sangat baik di Brasil, membantu Botafogo mengamankan keunggulan yang sangat sehat di puncak Serie A Brasil.

Tim Al-Nassr sendiri sedang kelelahan karena baru saja terlibat di final Piala Champions Klub Arab.