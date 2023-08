LINK Live Streaming Philadelphia Vs Inter Miami Jam 06.00 WIB, Tonton Aksi Messi di Babak Semifinal

Saksikan live streaming laga antara Philadelphia Union vs Inter Miami di babak semifinal Leagues Cup Amerika Serikat yang berlangsung Rabu (16/8/2023) pagi WIB.

Inter Miami dijadwalkan bentrok kontra Philadelphia Union di babak semifinal Leagues Cup yang berlangsung Selasa (15/8/2023) malam waktu setempat atau Rabu dini hari WIB.

Jadwal Philadelphia vs Inter Miami pada babak semifinal Piala Liga kick off pukul 06.00 WIB tayang via live streaming.

Link live streaming Philadelphia vs Inter Miami tersedia di bagian akhir artikel ini. Link Live Streaming bisa diakses menjelang kick off.

Pelatih Inter Miami, Gerardo Martino, memilih untuk tidak ketakutan menghadapi potensi Lionel Messi tumbang dalam waktu dekat.

Suporter Inter Miami diminta tidak panik dengan situasi terbaru Lionel Messi.

Pergelangan kaki Lionel Messi terlihat bermasalah saat ia mengikuti sesi latihan pada Senin (14/8/2023) waktu setempat.

Cedera sang megabintang jelas merugikan Inter Miami yang sedang berusaha bangkit.

Sejak Messi datang, pasukan Gerardo Martino sudah mengantongi lima kemenangan beruntun.

Klub berjuluk The Herons tersebut juga mampu menembus babak semifinal Piala Liga.

Messi berperan besar lewat sumbangan delapan gol dalam lima laga terakhir.

Kehilangan sang penyerang utama bisa mengganggu konsentrasi tim dalam usaha mereka memenangi gelar.

Namun, Gerardo Martino tetap bersikap tenang melihat kondisi anak asuhannya.

"Saya tidak melihat kejadian sebenarnya karena hanya mengikuti satu sesi," kata Martino seperti dilansir dari ESPN.