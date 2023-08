My I Help You, Drama Korea dengan Genre Romance, Berikut Sinopsisnya

My I Help You

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - May I Help You merupakan drama Korea yang diperankan Hyeri dan Lee Jun Young.

Dalam drama May I Help You keduanya dikisahkan sebagai 'penolong' untuk orang mati.

May I Help You tayang sebanyak 16 episode

drama Korea romantis ini bisa ditonton di platfrom streaming Prime Video

Sinopsis My I Help You

Sinopsis "May I Help You" bercerita tentang Baek Dong Ju (diperankan oleh Hyeri), yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat dan berbicara dengan orang mati. Orang mati meminta bantuan Baek Dong Ju untuk memenuhi keinginan terakhir mereka.

Jika Baek tidak memenuhi keinginan mereka, hari-harinya akan dipenuhi dengan kesialan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengabulkan keinginan orang mati dengan bantuan Kim Jib Sa (Lee Jun-young).

Kim Jib Sa juga bekerja di rumah duka harian yang dikelola oleh pamannya, Vincent (Lee Gyu Han). Dia melakukan hampir semua hal atas permintaan kliennya, sekecil apapun.

Baek Dong Ju dan Kim Jib Sa melakukan misi bisnis bersama. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai merasa nyaman satu sama lain dan jatuh cinta.

Episode pertama "May I Help You" menunjukkan bahwa pertemuan pertama Baek Dong Ju dan Kim Jib Sa tidak semulus yang mereka pikirkan.

Drama menarik perhatian penonton saat Baek Dong Ju menerima klien hantu pertamanya yang muncul entah dari mana.

Sang direktur pemakaman ini harus mengatasi ketakutannya untuk menjalankan misi pertamanya.

Lantas bagaimana kisahnya? Saksikan di drama May I Help You.

(cr30/tribun-medan.com)