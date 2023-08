FILM The Last Voyage of the Demeter Tayang Perdana Hari ini di Bioskop Medan, Berikut Sinopsisnya

Film The Last Voyage of the Demeter menghidupkan kembali kisah mengerikan dari bagian Dracula.

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Film The Last Voyage of the Demeter menghidupkan kembali kisah mengerikan dari bagian Dracula.

Film berdurasi satu jam 59 menit itu diproduksi oleh Brad Fischer dan produser nominasi Oscar Mike Medavoy dan Arnold Messer untuk Phoenix Pictures, serta produser eksekutif Matthew Hirsch.

Manager Cinepolis Sun Plaza Medan, Syahreza Hafiz menuturkan Film The Last Voyage of the Demeter tayang perdana hari ini, Rabu (16/8/2023).

“Jika Anda adalah penggemar horor yang mencari pengalaman sinematik yang mencekam, The Last Voyage of the Demeter dapat menjadi pilihan untuk disaksikan di bioskop Cinepolis,"ujar Reza, Rabu (16/8/2023)

Berdasarkan bab mengerikan dari novel klasik Dracula karya Bram Stoker, The Last Voyage of the Demeter menceritakan kisah mengerikan tentang kapal dagang Demeter, yang disewa untuk membawa kargo pribadi—lima puluh peti kayu tanpa label—dari Carpathia ke London. perjalanan kapal kargo rahasia yang membawa Dracula dari Transylvania ke Inggris.

Film ini menggambarkan kengerian dan peristiwa mengerikan yang terjadi selama perjalanan kapal tersebut.

Sinopsis Film The Last Voyage of the Demeter

Film The Last Voyage of the Demeter' bercerita tentang kapal kargo Demeter yang berlayar dari pelabuhan Transylvania pada abad ke-19 dengan membawa muatan misterius, yang ternyata adalah jasad Dracula.

Film ini mengeksplorasi ketegangan di antara para kru kapal saat mereka merasakan kehadiran penumpang gelap yang menakutkan.

Mereka diserang oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dan ketegangan semakin meningkat seiring berjalannya waktu.

Sutradara André Øvredal menciptakan suasana yang tegang dan gelap, menciptakan lingkungan yang sempurna bagi penonton untuk merasakan ketidakpastian yang dialami oleh para karakter.

Pilihan lokasi yang gothic, gelap, dan penuh atmosfer juga berkontribusi pada kengerian yang melekat dalam cerita.

Para aktor dalam film ini memberikan penampilan yang kuat dan mendalam.

Pemeran The Last Voyage of the Demeter