A Time Called You, Drama Terbaru yang Dibintangi Ahn Hyo Seop, Berikut Sinopsis dan Jadwal Tayangnya

Drama A Time Called You akan tayang pada tanggal 8 September 2023 mendatang dengan total 12 episode di Netflix.

TRIBUN-MEDAN.COM - A Time Called You merupakan drama Korea terbaru yang dibintangi Ahn Hyo Seop.

A Time Called You dikabarkan tayang pada tanggal 8 September 2023 mendatang dengan total 12 episode.

A Time Called You yang dibintangi Ahn Hyo Seop ini merupakan adaptasi dari drama Taiwan yang berjudul “Some Day or One Day” yang berhasil menjadi salah satu drama terlaris yang pernah tayang.

Di drama ini, Ahn Hyo Seop akan beradu akting dengan artis cantik Jeon Yeo Bin.

Dalam drama A Time Called You, Ku Yeon Jeon (Ahn Hyo Seop) dan Han Joon Hee (Jeon Yeo Bin) berperan sebagai pemeran utama, memainkan karakter pasangan kekasih yang mengalami insiden tragis.

Selain dibintangi oleh Ahn Hyeo Seop, drakor ini menawarkan premis menarik dengan genre romantis fantasi yang menjanjikan.

Sebelumnya, drama ini dikabarkan tayang pada bulan Juli 2023, tetapi akhirnya Netflix mengumumkan tanggal rilisnya pada 8 September 2023.

Drama ini diarahkan oleh Kim Jin Won, yang sebelumnya terlibat dalam drama populer seperti Innoncent Man dan The Package.

Sementara skenarionya ditulis oleh Choi Hyo Bi, yang sebelumnya menggarap serial Babysitter.

Sinopsis dari A Time Called You

A Time Called You mengisahkan Han Jo Hee, seorang wanita yang masih merasa sangat merindukan kekasihnya yang sudah meninggal, Ku Yeon-Joon, meskipun sudah setahun berlalu sejak kematian kekasihnya.

Suatu hari, dia tiba-tiba terlempar ke masa lalu tahun 1998 dan berubah menjadi siswi SMA bernama Kwon Min Joon.

Walaupun mereka memiliki wajah yang serupa, kepribadian Han Jo Hee dan Kwon Min Joon sangatlah berbeda.

Di sekolah, Han Jo Hee bertemu dengan seorang siswa bernama Nam Shi Heon yang sangat menyerupai pacarnya yang telah meninggal, Kyu Yeon Joon.