JADWAL Lengkap Bola Pekan Ini: Indonesia vs Timor Leste, Spurs vs Man United, Man City vs Newcastle

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal pertandingan bola pekan ini.

Di antara laga yang bisa Anda saksikan, akan disiarkan langsung live.

Jadwal bola akhir pekan ini mulai dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Italia, Liga 1 hingga Piala AFF U23, Jumat (18/8/2023) s/d Minggu (20/8/2023).

Berbagai keseruan laga bola pekan ini dapat anda saksikan Live SCTV, Vidio, Bein Sports, Moji TV, Indosiar hingga Mola TV.

Dari ajang Liga Inggris, laga pekan kedua akan diramaikan duel Tottenham vs Manchester United dan Manchester City vs Newcastle United.



Dilanjutkan laga pekan perdana Liga Italia yang akan mempertemukan Frosinone kontra Napoli pada duel pembuka.



Inter Milan akan menjamu Monza, Juventus jumpa Udinese dan AC Milan melawan Bologna pada pekan pertama Liga Italia.

Di Liga Spanyol, Real Madrid akan mengincar poin penuh kedua dengan bertandang ke markas Almeria.

Liga 1 tak kalah seru dimana banyak pertandingan menarik yang mewarnai pekan kesembilan.

Mulai dari pertempuran antara Persebaya Surabaya vs PSM Makassar, PSIS Semarang vs PSIS Semarang hingga Persija Jakarta vs Arema FC.

Beralih ke ajang Piala AFF U23 2023, dimana Timnas Indonesia akan berjuang mengalahkan Malaysia dan Timor Leste di babak penyisihan Grup B.

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini:

Sabtu, 19 Agustus 2023