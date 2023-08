Nikmati Promo Hari Kemerdekaan di Burger King Serba Rp 17.845, Berlangsung hingga 20 Agustus 2023

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Dalam merayakan HUT Ke 78 RI, Burger King kembali menghadirkan ragam promo yang dapat dinikmati dengan harga serba Rp 17.845 saja.

Promo berlangsung mulai dari 1-20 Agustus 2023, yang dapat dinikmati di seluruh gerai Burger King dimana saja.

Berikut Tribun-medan.com rangkum ragam menu yang disediakan dalam promo pesta merdeka dari Burger King.

- 1 Pc Ayam Spicy + nasi

- 1 Pc Ayam Crispy + nasi + bumbu madura BK

- 1 Pc Ayam Crispy + nasi

- Cheeseburger

- Royal Chicken Burger

- Cheese Whopper Jr.

- Milo Float + Fries

- King Fusion Blueberry + Cookies & Cream

Syarat & Ketentuan:

- Berlaku 1 - 20 Agustus 2023

- Tunjukkan postingan ini ke kasir saat pembelian

- Harga belum termasuk PPn - Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

- Berlaku di seluruh outlet Burger King Indonesia, kecuali T3 Airport, Rest Area, dan Bali Tourist - Berlaku untuk Dine-In, Take Away, Drive Thru, dan BK App.

Selain promo buat makan sendiri, juga ada promo yang bisa dinikmati bersama teman keluarga dan rekan-rekan nih.

Makin merdeka bareng pesta merdeka!

Dapatkan 3-CHEESE WHOPPER, Spicy Chicken + Nasi, 2 Coke, King Fusion Blueberry Crumble, dan Double Choco Pie cuma 78RB-an saja.

Syarat & Ketentuan:

- Berlaku 1 - 20 Agustus 2023

-Tunjukkan postingan ini ke kasir saat pembelian

-Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

-Berlaku di seluruh outlet Burger King Indonesia, kecuali T3 Airport, Rest Area, dan Bali Tourist

-Berlaku untuk Dine-In, Take Away, Drive Thru, dan BK App.

