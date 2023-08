Presiden Jokowi Singgung Soal Foto Dirinya Kerap Dipakai di Baliho, Ditanggapi Prabowo Subianto

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Joko Widodo menyinggung soal foto dirinya yang kerap dipakai di baliho hingga dipasangkan dengan cawapres tertentu.

Bakal calon presiden Prabowo Subianto pun turut menanggapi pernyataan tersebut.

Ia mengatakan tak tersindir dengan pernyataan Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Rabu (16/8/2023).

Prabowo pun merasa pernyataan itu tidak menyindirnya.

Bahkan Prabowo menegaskan soal Jokowi yang memperbolehkan fotonya dipakai di baliho-baliho untuk dipasangkan dengan cawapres tertentu.

“Kan apa komentar beliau (Jokowi) terakhir? Ya (mengatakan) enggak apa-apa kan? Boleh-boleh saja,” ujar Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Diketahui sebelumnya, sindiran Jokowi itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Terkait wajahnya yang terpampang di baliho, Jokowi mengaku hal itu sudah menjadi nasibnya.

Alih-alih marah, Jokowi tidak mempersalahkan kondisi itu.

Sebaliknya, ia justru mempersilahkan agar fotonya dipakai.

Pasalnya menjelang Pemilu 2024, bertebaran foto Jokowi bersama dengan bakal calon presiden.

Di antaranya seperti potret Jokowi bersama Ganjar hingga Jokowi dengan Prabowo.

Kemudian, Prabowo juga mengomentari pernyataan Jokowi soal utang Indonesia.

Saat rapat, Jokowi menyebut utang Indonesia paling rendah di antara negara anggota G20 dan ASEAN.

Oleh sebab itu, Prabowo mengaku akan melanjutkan program tersebut yakni pengentasan kemiskinan.

“Tadi Presiden mau mempercepat pengentasan kemiskinan, harus dipercepat, kan begitu. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki semua, jadi on the whole luar biasa ya, kita bangga,” kata Prabowo.



