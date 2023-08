Chord dan Lirik Lagu Batak Manggandeng Kenangan By Jhon Kenedy Nadeak 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – "Manggandeng Kenangan" merupakan lagu Batak yang dinyanyikan dan diciptakan oleh musisi Indonesia bernama Jhon Kenedy Nadeak.

Ia telah meluncurkan lagu ini bersamaan dengan sebuah video klip pada November 2020 lalu dalam kanal YouTube resminya.

Chord dan Lirik Lagu Batak Manggandeng Kenangan

Intro:

G C Am D

G

Mungkin molo tung haccit pe rohakki

C

Jaloon hu nama i pambaenan mi

G D

Rela do au ikhlas pe au

D

Lao paluahon ho

G C D

Sian goloman ni holonghi

G

Tolu taon ma leleng na naung mardongan

C

Ro ma au mandulo ho songon undangan

G

Haccit nai diau

D

Mamereng ho nunga digandeng

G

Hape au ro manggandeng kenangan



Reff :

D

Hubolus namai sude namasai nang pe haccit

G

Mangida ho dohot sidoli mi

D

Paula so huhilala naung malala rohakki

G

Dison ma i sude

F D

Hape au do dongan mu ito mangunduk padan

G

Alai au ma gabe korban

Em C D

Hutangianghon do sai gabe ma ho

G

Dohot sidoli na pinillit mi

Am D

Lao nama au borhat nama au

G

Manggandeng kenangan

Musik :

F D G Em Am D

G

Tolu taon ma leleng na naung mardongan

C

Ro ma au mandulo ho songon undangan

G

Haccit nai diau

D

Mamereng ho nunga digandeng

G

Hape au ro manggandeng kenangan

Reff :

D

Hubolus namai sude namasai nang pe haccit

G

Mangida ho dohot sidoli mi

D

Paula so huhilala naung malala rohakki

G

Dison ma i sude

F D

Hape au do dongan mu ito mangunduk padan

G

Alai au ma gabe korban

Em C D

Hutangianghon do sai gabe ma ho

G

Dohot sidoli na pinillit mi

Am D

Lao nama au borhat nama au

G

Manggandeng kenangan

