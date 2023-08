7 Fakta Menarik Drakor Crash Course in Romance, Drama yang Angkat Realita Pendidikan di Korsel

Drakor Crash Course in Romance tayang pada 14 Januari lalu di tvN.

TRIBUN-MEDAN.COM - Crash Course in Romance adalah serial drama Korea yang mengusung genre komedi romantis dan diperankan oleh Jung Kyung Ho serta aktris senior Jeon Do Yeon.

Crash Course in Romance menceritakan tentang seorang guru matematika populer di sebuah akademi dan hubungannya dengan wali muridnya.

Serial Crash Course in Romance ini pertama kali ditayangkan pada tanggal 14 Januari 2023 lalu di tvN.

Berikut tujuh fakta menarik tentang drama Crash Course in Romance.

1. Dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal.

Keberhasilan sebuah serial drama juga dipengaruhi oleh para pemerannya.

Serial "Crash Course in Romance" diperankan oleh beberapa aktor dan aktris terkenal Korea, termasuk Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho sebagai bintang utamanya.

Jung Kyung Ho sebelumnya sukses membintangi serial drama populer berjudul "Hospital Playlist," sementara Jeon Do Yeon telah mengukir kesuksesan dalam serial "Lost."

Beberapa pemain lain yang terlibat dalam drama ini antara lain Roo Yon Seo dan Oh Eu Shil.

2. Digarap oleh sutradara berpengalaman.

Drama "Crash Course in Romance" disutradarai oleh Yoo Je Won, seorang sutradara ternama Korea. Yoo Je Won memiliki pengalaman dalam menggarap berbagai drama Korea populer seperti "Hometown Cha Cha Cha," "Oh My Ghost," dan "Hi Bye Mama."

Tidak mengherankan bahwa "Crash Course in Romance" juga berhasil di bawah arahannya.

3. Gaya parenting Nam Haeng Seon.

"Crash Course in Romance" bukan sekadar drama romcom biasa.