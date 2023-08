A Time Called You, Drama Bergenre Romance yang Diperankan Ahn Hyo Seop

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Netflix telah merilis poster dan teaser terbaru untuk drama Korea berjudul A Time Called You yang dibintangi oleh Ahn Hyo Seop dan Jeon Yeo Been.

A Time Called You merupakan drama Korea bergenre romansa dan time travel rencananya akan tayang perdana pada 8 September 2023 dengan 12 episode.

Drama A Time Called You merupakan remake dari drama Taiwan "Some Day or One Day," yang berhasil menjadi salah satu drama terlaris yang pernah tayang.

Kesuksesan drama ini mendorong sutradara Kim Jin Won, yang pernah menyutradarai drama populer seperti "Innoncent Man dan The Package", untuk membuatnya kembali sebagai drama Korea.

Naskah drama ini ditulis oleh Choi Hyo Bi, yang juga menulis serial "Babysitter".

'A Time Called You' merupakan serial orisinil Netflix yang wajib ditonton karena menandai kembalinya Ahn Hyo Seop setelah drama terakhirnya, Business Proposal pada 2022 lalu melalui aplikasi layanan streaming paling populer, Netflix.

Sinopsis A Time Called You

A Time Called You berkisah tentang Jun-hee (Jeon Yeo-bin), yang merindukan kekasihnya yang meninggal setahun yang lalu.

Dia secara ajaib melakukan perjalanan kembali ke tahun 1998 dan bertemu dengan Shi-heon (Ahn Hyo Seop), yang mirip sekali dengan kekasihnya yang telah meninggal.

Film ini dibuka dengan Jun-hee yang sedang duduk di dalam bus, mendengarkan musik melalui kaset kuno.

Dalam teaser tersebut, Jun-hee mengenang kembali saat-saat di tahun 1998 ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah dan hidup bahagia bersama Yeon-jun.

Kemudian, tiba-tiba, kita melompat kembali ke masa lalu ke tahun 1998. Jun-hee mendapati dirinya terbangun sebagai seorang siswa SMA bernama Kwon Min-joo.

Begitu berada dalam tubuh Min-Joo, Jun-Hee bertemu dengan seorang pria yang mirip dengan mantan kekasihnya yang telah meninggal, Yeon-Jun.

Sayangnya, dia bukanlah Yeon-Jun, melainkan teman sekelasnya yang bernama Shi-heon.

Terlebih lagi, sahabat Si-heon, In-gyu (Kang-hoon), juga naksir dengan Min-joo. Saat kisah cinta segitiga pahit mereka akan segera dimulai, sebuah insiden misterius mengancam Min-ho pada saat yang sama.

(cr30/tribun-medan.com)