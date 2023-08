LIGA SPANYOL - Jude Bellingham Makin Tajam di Real Madrid, Cetak Brace, Kini Sejajar Ronaldo

TRIBUN-MEDAN.com - Real Madrid sukses meraih kemenangan lagi di Liga Spanyol dan berkat anda dari pemainnya Jude Bellingham.

Jude Bellingham melanjutkan penampilan apiknya bersama Real Madrid dan meniru jejak Cristiano Ronaldo.

Setelah mencetak gol pada laga perdana, kini Jude Bellingham mencetak brace pada pertandingan kedua Liga Spanyol.

Real Madrid menang atas Almeria dengan skor 1-3, Minggu (20/8/2023).

Almeria awalnya unggul cepat melalui gol yang dicetak oleh Sergio Arribas (3').

Gelandang Real Madrid, Jude Bellingham cetak brace ke gawang Almeria di Liga Spanyol 2023-2024

Lalu, Jude Bellingham mencetak brace pada menit 19 dan 60 untuk membalikkan keadaan.

Vinicius Jr. kemudian ikut meramaikan lewat golnya pada menit ke-73.

Tiga gol dalam dua pertandingan pertama untuk Los Blancos, Jude Bellingham kini sejajar dengan Cristiano Ronaldo.

Four Four Two melaporkan bahwa Bellingham menjadi pemain pertama setelah Cristiano Ronaldo yang mencetak gol dalam dua pertandingan kompetitif beruntun untuk Real Madrid.

Tentu ini sebuah capaian luar biasa bagi gelandang berusia 20 tahun itu.

Dalam dua laga tersebut, pria asal Inggris itu juga dinobatkan sebagai Man of The Match (MOTM).

Ia pun merasa menjadi pemain yang lebih baik semenjak bergabung dengan Real Madrid.

Level tinggi yang dipatok oleh El Real membuat dirinya berkembang.

"Saya pikir saya 10 kali lebih baik dari pemain saya musim lalu," kata Bellingham kepada Real Madrid TV.