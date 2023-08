Polres Toba Laksanakan Binlat Mandiri Bintara dan Tamtama Polri

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Polres Toba melaksanakan kegiatan pembekalan Binlat Mandiri terhadap 9 Bintara dan 1 Tamtama dalam masa tunggu Diktuk Gelombang I TA 2024, di Lapangan Mapolres Toba, Sabtu (19/8/2023).

Pelaksanaan kegiatan dipimpin Kabag SDM Polres Toba Kompol Berman Simarmata bersama personel Bag SDM dan Bag Log Polres Toba.

Dalam Binlat itu, disampaikan materi berupa pelaksanaan apel pagi, pengecekan kehadiran peserta Binlat dan arahan dari personel Bag SDM Polres Toba serta Kesamaptaan jasmani, berupa olahraga lari, sit up, push up, pull up dan kurve kebersihan lingkungan.

"Peserta Binlat mandiri ini adalah peserta yang telah dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2024," ungkapnya.

Berman menjelaskan, tujuan dari Binlat mandiri ini adalah untuk menyiapkan peserta dan mengisi kekosongan waktu mereka selama masa tunggu pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri Gelombang I T.A. 2024.

"Materi yang diberikan kepada peserta diberikan secara bergantian dengan personel pendamping yang berbeda. Personel yang ditunjuk menjadi pendamping memiliki postur dan kepribadian yang baik dan mampu menjadi role model bagi peserta Binlat mandiri ini," pungkasnya.

(Akb/tribun-medan.com)