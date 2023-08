Terlibat Lakalantas, Satu Orang Meninggal Dalam Insiden Kecelakaan Bus dan Mobil Datsun

TRIBUN-MEDAN.com, LUMBAN JULU - KECELAKAAN terjadi di Jalan Umum Medan menuju Tarutung tepatnya di Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba.

Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Datsun BK 1855 ABF dengan bus pariwisata AE 7121 UE. Akibat peristiwa nahas tersebut satu orang meninggal dunia di RSUD Porsea.

Kasatlantas Polres Toba Iptu RT Gunawan Siahaan kejadian ini terjadi pada Minggu (20/8/2023) sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung tepatnya di Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.

Ia menjelaskan pada saat kejadian kendaraan mobil Datsun BK 1855 ABF yang dikemudikan oleh Robinson (36) warga Perum Griya Lebak Wangi 2 Blok G7 No.09, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang berpenumpang 5 Orang, sebelum kejadian datang dari arah Medan menuju Tarutung.

"Setibanya di lokasi Kejadian, kendaraan Mobil Datsun bernomor polisi BK 1855 ABF itu ingin mendahului kendaraan mobil yang ada di depannya," ujarnya.

Saat mendahului, Mobil Datsun berjalan terlalu kanan, dari arah berlawanan ada bus Pariwisata sehingga bertabrakan dengan Mobil Bus Pariwisata AE 7121 US yang dikemudikan oleh Jonni Lumban Tobing (60) warga Jalan Garuda No 3 EE Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang.

"Bus Pariwisata tersebut berpenumpang 40 orang yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan penumpang Mobil Datsun BK 1855 ABF bernama Jimrod Sidauruk (53) warga Jalan Pringgan, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, mengalami luka-luka dan meninggal dunia di RSUD Porsea," katanya.

Sedangkan empat orang penumpang lainnya yaitu Sarawati Boru Sitorus (26) warga Jalan Bunga Wijaya Kusuma Gang Sedar No 61B, Kelurahan Padang Bulan Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Yuniar Marta Nurfi Boru Sianipar (33) warga Perum Griya Lebak Wangi 2 Blok G7 No.09, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Yemima Boru Hutapea (2) ikut orangtua warga Jalan Bunga Wijaya Kusuma Gang Sedar No 61B, Kelurahan Padang Bulan Selayang 2 Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dan Resianna Elisabet (7) ikut orang tua warga Jalan Bunga Wijaya Kusuma Gg.Sedar No 61B, Kelurahan Padang Bulan Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, serta pengemudi Mobil Datsun BK 1855 ABF Robinson mengalami luka-luka dibawa berobat ke RSUD Porsea untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara Pengemudi Bus Pariwisata Jonni Lumban Tobing dan penumpang Mobil Bus tidak mengalami luka.

Kasus kecelakaan tersebut masih ditangani oleh Satlantas Polres Toba. "Kami juga mengevakuasi kendaraan yang hancur di bagian depan ke Unit Laka Polres Toba," ucapnya.

"Akibat kejadian tersebut penumpang Bus Pariwisata di oper ke Bus lainnya untuk melanjutkan perjalananya," akunya.

Sedangkan pengemudi Bus Pariwisata Jonni Lumban Tobing saat ini sudah diamankan di Polres Toba untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

(akb/tribun-medan.com)