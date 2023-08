Adira Finance Gelar Gathering dan Perkenalkan Program Adira Goes to MotoGP Mandalika 2023

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) kembali menyelenggarakan acara Gathering Bersama Ekosistem Perusahaan yang terdiri dari : Dealer, Mitra Bisnis dan Sahabat Media. Acara gathering yang berlangsung di House Of Brew, Kota Medan (20/8/2023), mempunyai tujuan untuk mendekatkan diri dengan ekosistem sekaligus memperkenalkan Program Adira Goes to MotoGP Mandalika 2023, yakni program pemberian hadiah berupa paket menyaksikan secara langsung MotoGP di Mandalika.

“Sudah lebih dari tiga dekade kami hadir untuk memberikan solusi finansial, yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyediakan berbagai solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan. Sebagai bentuk penghargaan kami atas kontribusi pelanggan pada pertumbuhan bisnis kami, kami membuat customer loyalty program, Adira Goes to MotoGP Mandalika 2023” ucap Iwan Chandra, Kepala Wilayah Sumatera Bagian Utara Adira Finance.

Secara regional, pembiayaan baru Adira Finance wilayah Sumatera Bagian Utara di sepanjang semester pertama tahun 2023 tercatat meningkat signifikan sebesar 53 persen y/y menjadi Rp2,7 triliun jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didorong pertumbuhan pembiayaan baru segmen mobil dan non otomotif masing-masing sebesar 58 persen y/y dan 69 persen y/y. Sementara itu, segmen sepeda motor tumbuh sebesar 36 persen y/y.

Pada momen ini, Adira Finance ingin mengumumkan program undian istimewa yang memberikan kesempatan untuk menyaksikan balap motor Moto GP di Mandalika secara langsung, yaitu program Adira Goes to MotoGP Mandalika 2023. Lebih dari 300 pelanggan akan kami pilih untuk menghadiri acara menonton MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Undian ini berasal dari berbagai program, mulai dari IIMS pada bulan Februari hingga puncaknya di Jakarta Fair Kemayoran (JFK), termasuk juga undian adirapoin pada bulan Agustus 2023. Dalam kesempatan yang istimewa ini, kami juga akan secara khusus mengundang para konsumen setia dari seluruh penjuru Indonesia, yang sudah bertahun-tahun dan berulang kali mempercayai produk-produk finansial dari Adira Finance.

“Kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pelanggan atas semangat luar biasa yang telah ditunjukkan dalam mengikuti program undian Adira Goes to Moto GP Mandalika 2023. Perjalanan kami tidak akan berhenti di sini, kami memiliki tekad untuk terus menghadirkan serangkaian program menarik bagi semua pelanggan, termasuk program-program istimewa seperti Adira Goes to MotoGP Mandalika 2023. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk senantiasa menjadi sahabat setia selamanya. Bagi para pelanggan yang belum beruntung jangan berputus asa, kami akan terus menghadirkan beragam program menarik lainnya. Untuk segala kebutuhan finansial Sahabat, Adira-in aja” tutup Iwan Chandra

Informasi lebih lanjut mengenai Program Adira Goes to MotoGP Mandalika 2023 dapat dilihat di adira.id/e/motogpmandalika, aplikasi adiraku dan media sosial resmi Adira Finance.

