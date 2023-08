Piala AFF U23: Thailand Sudah Lolos ke Semifinal, Indonesia Butuh Bantuan Vietnam dan Malaysia

TRIBUN-MEDAN.com - Tuan rumah Thailand U-23 sudah memastikan tiket ke babak semifinal Piala AFF U23 2023 usai menang dari Kamboja.

Tiga tiket lagi, akan ditentukan malam ini di mana yang berpeluang ada Vietnam, Malaysia dan Indonesia.

Namun Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 butuh bantuan dari Vietnam dan Malaysia.

Indonesia mesti menaruh harap pada pertandingan Malaysia vs Timor Leste (Grup B) dan Vietnam vs Filipina (Grup C).

Baca juga: Syarat Timnas Indonesia U23 Lolos ke Semifinal Piala AFF, Vietnam Menang, Malaysia Tidak Kalah

Kemenangan Malaysia dan Vietnam dalam laga tersebut bakal membawa timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala AFF U23 2023 via jalur runner up terbaik.

Malaysia merupakan pemuncak Grup B, sedangkan Vietnam nyaman di urutan pertama Grup C Piala AFF U23 2023.

Timnas U23 Indonesia saat ini masih menempati runner up terbaik klasemen Piala AFF U23 2023, Selasa (22/8/2023).

Timnas Indonesia U23 masih berada di puncak klasemen runner up terbaik di Piala AFF U23 2023.

Dengan meraih 3 poin dari dua pertandingan, Indonesia U23 berada di atas Filipina (Grup C) dan Kamboja (Grup A) yang masing meraih satu poin di daftar klasemen peringkat dua terbaik.

Baca juga: PROFIL Azizah Salsha, Istri Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan, Selebgram Anak Sulung Kader Gerindra

Piala AFF U-23 2023 - Timnas Indonesia kalah dari Malaysia di laga perdana denga skor 2-1 (Twitter/FAM_Malaysia)

Namun apakah timnas Indonesia U23 di posisi puncak klasemen itu akan tetap bertahan atau tidak, itu tergantung pada hasil dua pertandingan.

Yaitu laga di grup C antara Vietnam melawan Filipina, dan laga di grup B antara Timor Leste melawan Malaysia.

Pertandingan Vietnam vs Filipina adalah laga terakhir di grup C yang pertandingannya digelar hari ini, Selasa (22/9/2023) pukul 20:00 WIB.

Demikian pula dengan laga antara Timor Leste melawan Malaysia di Grup B yang pertandingannya digelar juga hari ini pada Selasa (22/9/2023) pukul 20:00 WIB.

Di klasemen grup B, Malaysia berada di puncak klasemen dengan 3 poin dari kemenangan mereka atas Indonesia 2-1. Sedangkan Timor Leste masih nol poin setelah kalah dari Indonesia.