PREDIKSI Shabab Al Ahli Vs Al Nassr di Liga Champions AFC, Live Streaming Jam 00.30 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Klubnya Cristiano Ronaldo, Al Nassr akan berhadapan dengan klub asal Dubai yakni Shabab Al Ahli di ajang Play Off Liga Champions AFC, Rabu (23/8/2023) dini hari WIB nanti.

Jadwal Shabab Al Ahli vs Al Nassr dalam pertandingan Play Off Liga Champions AFC, Rabu (23/8/2023) pukul 00.30 WIB via live streaming TV Online.

Shabab Al Ahli saat ini berada di puncak klasemen Liga Pro UEA dan cukup mengesankan selama setahun terakhir.

Sisi tandang melewati Ajman dengan margin 3-0 yang nyaman minggu lalu dan akan percaya diri menjelang pertandingan ini.

Al Nassr, di sisi lain, berada di posisi ke-15 dalam tabel Liga Pro Saudi saat ini dan berada dalam performa yang buruk sejauh musim ini.

Tuan rumah mengalami kekalahan mengejutkan 2-0 di tangan Al Taawoun pada pertandingan sebelumnya dan harus bangkit kembali minggu ini.

Al Nassr belum pernah memainkan pertandingan resmi melawan Shabab Al Ahli dan harus beradaptasi dengan lawan baru menjelang pertandingan minggu ini.

Sejak kemenangan mereka di Piala Champions Klub Arab bulan ini, Al Nassr selalu kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka di Liga Pro Saudi dan total kebobolan empat gol selama periode ini.

Cristiano Ronaldo mengantongi total 14 gol dalam 16 penampilannya untuk Al Nassr di Liga Pro Saudi - hanya Anderson Talisca yang lebih produktif daripada legenda Portugal di kompetisi tersebut.

Shabab Al Ahli hanya kebobolan 25 gol dalam 26 pertandingan mereka di Liga Pro UEA musim lalu – hanya Sharjah FC yang memiliki rekor pertahanan lebih baik selama kompetisi.

Susunan Pemain

Al Nassr (4-2-3-1): Waleed Abdullah; Sultan Al Ghannam, Abdulelah Al Amri, Ali Lajami, Ghislain Konan; Abdullah Al Khaibari, Seko Fofana; Talisca, Sadio Mane, Marcelo Brozovic; Cristiano Ronaldo. Pelatih: Luís Castro.

Shabab Al Ahli (4-2-3-1): Majed Naser; Saeed Sulaiman, Walid Abbas, Bogdan Planic, Renan; Tariq Ahmed, Azizjon Gʻaniyev; Mateusao, Yahya Al Ghassani, Harib Abdalla Suhail; Mu'nas Dabbur. Pelatih: Marko Nikolić.

Prediksi Skor

Al Nassr 3-1 Shabab Al Ahli

Link Live Streaming Shabab AL Ahli vs Al Nassr:

