Sada Sumut FC Tantang Persiraja Banda Aceh di Laga Uji Coba Jelang Liga 2 2023-2024

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Sada Sumut FC menantang Persiraja Banda Aceh dalam laga uji coba jelang kompetisi Liga 2 musim 2023-2024.

Pertandingan uji coba rencananya akan diselenggarakan pada Rabu (23/8/2023) di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh.

Diketahui, Sada Sumut FC dan Persiraja Banda Aceh masuk dalam satu grup yang sama di kompetisi Liga 2 nanti.

Dimana kedua klub tersebut tergabung di Grup 1 bersama PSMS Medan, PSDS Deliserdang, Semen Padang FC, PSPS Riau, dan Sriwijaya FC.

Baca juga: Sada Sumut FC Tambah Amunisi Baru, Pinjam Kevin Armedya dari Arema FC

Sekretaris Tim Sada Sumut FC, Stepanus Purba mengatakan, pertandingan uji coba tersebut adalah rangkaian jelang kompetisi Liga 2 musim 2023-2024.

"Jadi kan, Edy Rahmayadi Cup 2023 kemarin sudah menjadi rangkaian proses kita bertanding dengan lawan yang selevel dengan kita, tapi kan kami kemarin mainnya masih di Medan, yang bisa dibilang masih bagian home base kami. Nah, dengan Persiraja ini kita coba bertanding jika sedang away, karena nanti di kompetisi kan, kita akan ada pertandingan away. Jadi kita buat seperti trial kita sebelum kompetisi bergulir. Sekaligus kita juga mau lebih melihat ke tim kita, bagaimana nanti tim kita harus away," Kata Stepanus Purba kepada Tribun Medan, Selasa (22/8/2023).

Dikatakan Stepanus, pertandingan tersebut juga bertujuan untuk melihat progres Skuat Laskar Simbisa setelah menjalani evaluasi pascaturnamen pramusim Edy Rahmayadi Cup 2023 lalu.

Baca juga: Jelang Liga 2, Sada Sumut FC Pinjam Kevin Armedya dari Arema FC

"Salah satunya pertandingan ini untuk kita melihat kekurangan kekurangan yang kita temukan kemarin di Edy Rahmayadi Cup 2023, yang sudah kita lakukan perbaikan perbaikan ketika latihan, jadi ini lah bagian kita untuk melihat progres yang sudah kita lakukan pasca Edy Rahmayadi cup 2023," jelasnya.

Untuk menghadapi tim Liga 2 tersebut, Stepanus mengatakan tim Sada Sumut FC akan menurunkan pemain terbaiknya.

Karena menurutnya, Laskar Simbisa sangat serius untuk menghadapi laga uji coba tersebut untuk bahan evaluasi terhadap pemain dan pelatih sebelum kompetisi bergulir.

"Kalau kita tetap pada prinsip dengan tidak mau kalah dan kita juga sudah mempersiapkan secara matang, kita juga akan menurunkan tim tim yang terbaik kesana. Yang kita rasa, kita serius menatap pertandingan ini, terlepas nanti hasilnya," ujarnya.

Baca juga: PREDIKSI Line-up Final PSMS Medan Vs Sada Sumut FC, Kans Striker Asing PSMS Asal Brasil Main

Dia berharap, di laga uji coba itu penggawa Sada Sumut FC dapat menampilkan permainan yang terbaik untuk membanggakan Sumatra Utara.

"Kita tekankan, tunjukkan kita siapa, karena kita mau membuat bangga warga Sumut dan bermain lah sesuai filosofi kita "Gak Mau Kalah, Gak Mau Ngalah," pungkasnya.(Cr29/tribun-medan.com)