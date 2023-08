Jadwal Tayang Liga 1: Dewa United vs Persija Jakarta, Persib Bandung dan Persebaya Bertanding

Liga 1 Pekan Ini Persib Bandung vs RANS Nusantara FC. Foto Skuad Persib Bandung

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal pekan Ke-10 Liga 1.

Jangan lewatkan sejumlah laga menarik yang digelar pekan ini.

Ada laga Madura United vs Bhayangkara FC, Dewa United vs Persija Jakarta dan PSS Sleman vs Persebaya Surabaya

Pemain sayap kanan Dewa United, Egy Maulana Vikri (BolaSport.com)

Simak lebih lengkap jadwal laga pekan Ke-10Liga 1

Pertandingan pekan ke-10 akan dimulai pada Jumat (25/8/2023) dengan dibuka oleh laga Madura United vs Bhayangkara FC.

Nantinya, setiap pertandingan Liga 1 2023/2024 pekan 10 bisa disaksikan langsung di Indosiar atau melalui Live Streaming TV Online Vidio.com.

Skuad Madura United (BRI Liga 1)

Selain Madura United vs Bhayangkara FC, terdapat tiga laga lain yang juga dihelat pada Jumat (25/8/2023).

Di antaranya adalah Persik Kediri vs PSIS Semarang, Dewa United vs Persija Jakarta, dan Borneo FC vs Persita Tangerang.

Laga Persik Kediri vs PSIS Semarang digelar di Stadion Brawijaya pada pukul 15.00 WIB.

Kedua tim tengah berupaya bangkit setelah dalam laga sebelumnya sama-sama menelan kekalahan.

Persik Kediri harus kalah saat bertandang ke markas Barito Putera, sementara PSIS Semarang menanggung malu saat dikalahkan Persib Bandung di kandangnya.

Pada jam yang sama, sang pemuncak klasemen sementara Liga 1 2023/2024 yakni Madura United akan menjamu Bhayangkara FC.

Madura United dalam optimisme tinggi saat melawan Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bangkalan nanti.