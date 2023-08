Kabaddi Sumut Terkendala Sarana Latihan Respentatif Jelang PON 2024

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Pengprov Federasi Olahraga Kabaddi Seluruh Indonesia (FOKSI) Sumut sangat membutuhkan saranan latihan yang lebih respentatif demi menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXl/2024 Aceh-Sumut.

Sampai saat ini, mereka tak memiliki tempat dan peralatan latihan yang layak.

Selama ini, atlet Kabaddi Sumut cuma latihan di luar ruangan di lapangan di STOK Bina Guna, Jalan Aluminium Raya, Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Medan.

"Bisa lihat sendiri, dua hari ini anak-anak gak bisa latihan karena hujan. Jadinya latihan kecil-kecil seperti fisik di dalam kelas. Ya beginilah kenyataannya," kata Ketua Umum (Ketum) Pengprov FOKSI Sumut, Dicky Hendrawan, Rabu (23/8/2023).

Ia mengatakan, meski terkendala sarana prasarana, pihaknya tetap semangat menjalani latihan.

Sementara itu, Pelatih Teknik Cabor Kabaddi, Julmi Akmal menambahkan, latihan pelatda ini rutin dilaksanakan setiap harinya (kecuali hari minggu) dengan dua sesi, yakni pagi dan sore.

"Tak hanya faktor cuaca, matras latihan yang kami pakai ini masih belum standar dan matras ini kami masih pinjam," tegas Julmi.

"Dari itu kami mohon agar Dispora Sumut dan KONI Sumut dapat menyegerakan kendala-kendala yang kami hadapi ini," tambahnya.

Diketahui, cabor Kabaddi Sumut baru sebulan terakhir menjalani Pelatda pascaditetapkannya SK (Surat Keputusan) dari KONI Sumut, dimana baru 12 atlet putra yang menjalani Pelatda.

Rencananya, cabor Kabaddi ada 4 nomor yang dipertandingkan di PON 2024 nanti di Sumut, antara lain National Kabaddi putra-putri dan Seven for Five putra-putri, di mana FOKSI Sumut akan mengikuti keempat nomor tersebut.

Sementara itu, untuk atlet putri, belum masuk SK karena gagal tes fisik yang digelar KONI Sumut beberapa waktu lalu karena dalam kondisi cedera.

"Meski sesuai SK ada 12 atlet putra di Pelatda, namun kita ada sisipkan 6 atlet putra cadangan. Dan untuk putri, meski belum ada SK, kami tetap gelar latihan rutin secara mandiri (biaya pribadi FOKSI Sumut)," pungkasnya.

Sebagai informasi, cabor kabaddi akan menjalani debut di PON 2024, setelah di PON XX/2021 Papua lalu sebagai cabor eksebisi. Sedangkan Pengprov FOKSI Sumut diketahui menargetkan satu emas dan satu perak di PON 2024 nanti.(Cr29/tribun-medan.com)