Kabar Terkini Tata Janeeta Comeback Liris 10 Hits, Duet dengan Raden Brotoseno, Gandeng Once Mekel

Penyanyi yang pernah berduet dengan Mai Estianty 'di lagu Sang Penggoda, Tata Janetta kini Comeback Liris 10 Hits.

Di antaranya ada duet dengan Raden Brotoseno termasuk Gandeng Once Mekel.

Setelah sekiranya tiga tahun tak bermusik, Tata Janeeta comeback lewat album terbaru bertajuk 'The Best of Me'.

Tata Janeeta dan Brotoseno - (Kolase Tribun Medan/Instagram)

Album terbaru dari Tata Janeeta itu menghadirkan 10 hits single miliknya yang kemudian di arransemen ulang.

Tak sendirian, Tata Janeeta menggandeng Once Mekel di single 'Disempurnakan Cinta' serta berduet bersama sang suami tercinta Raden Brotoseno di lagu 'Jatuh Cinta Lagi'.

Di momen yang sama juga Tata Janeeta merilis single terbarunya yang berjudul 'Semudah Itu'. Lagu tersebut memiliki makna tentang hubungan ibu dan anak laki-lakinya.

"Semudah Itu diangkat dari salah satu kisah nyata tentang perjuangan seorang ibu membesarkan anak lelakinya hingga mencapai kesuksesan, namun di masa dewasanya melupakan sang ibu dengan adanya kehadiran seorang wanita yang ternyata tidak direstui oleh ibunya," jelas Tata Janeeta lewat wawancara virtual, Selasa (22/8/2023).

"Dan larangan dari wanita pilihannya membuat lelaki tersebut tak dapat menemui ibu kandungnya," ungkapnya.

Tata juga menyebutkan bahwa pesan yang ingin disampaikan dari lagunya kali ini adalah tentang sosok ibu sebagai orang tua yang seharusnya dihormati dan hargai seumur hidup.

“Seburuk apapun orang tua, mereka tetaplah seseorang yang harus kita sayangi sepanjang hayat kita, dunia dan akhirat.” ucap Tata Janeeta.

Dalam sebuah podcast, Tata Janeeta mengungkapkan bahwa album kolaborasinya dengan KFC itu jadi penanda kembalinya ia bermusik setelah tiga tahun vakum.

"Sekarang adalah waktunya gue bangkit lagi setelah 3 tahun setengah nih gue vakum," katanya.

"Gue rasa ini adalah waktu yang tepat ya kayaknya gue nggak bisa deh gue lama diam di gua," sambungnya.