Diana Hadisuwarno, Professional Hairdresser, Berbagi Trend Coloring dan Cutting di CBD Professional

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Diana Hadisuwarno merupakan professional hairdresser yang turut hadir di acara CBD Professional, Rabu (23/8/2023).

Sebagai professional hairdresser salon premium, tidak menghentikan kegemarannya dalam berbagi ilmu.

Jiwa edukatornya tetap menyala dan bersambut saat digandeng CBD dalam 3 tahun terakhir ini untuk roadshow dalam memperkenalkan trend dan mengajarkan teknik-teknik terbaru dalam coloring dan cutting yang terbukti sangat ditunggu oleh para sobat CBD.

Anak muda yang pernah terpilih sebagai The Rising Star Hairdresser Indonesia ini memang memiliki bakat edukasi.

Terbukti dengan pengalamannya selama 6 tahun menjadi Education Manager yang bertanggung jawab untuk pengembangan kurikulum lanjut selama 4 tahun berikutnya meningkat sebagai professional hairdresser yang mengepalai tim artistik dalam photoshoot, pembuatan trend tahunan juga termasuk tampilan hairshow.

Tak heran kemampuannya ini karena ditunjang dari latar pendidikan yang sangat beragam, mulai dari Rudy Hadisuwarno Academy, Tony and Guy Academy, Vidal Sassoon London, Rush Academy London, Shiseido Academy Japan, Debut Academy Shanghai.

Beragam workshop pun diikutinya mulai dari Vidal Sassoon London, Dry Cutting Hikari Japan, hingga Milbon Academy Japan.

Beragam art performing dalam acara-acara internasional juga telah dijalaninya bersama brand- brand dunia yang melengkapi wawasan dan pengalamannya yang pada gilirannya berbagi dengan sobat CBD.

CBD Professional Gelar Roadshow

CBD Professional memperkenalkan tren warna rambut terbarunya, Radiant of the Galaxy yang terinspirasi dari Keindahan alam semesta.

Setelah sukses di tahun-tahun sebelumnya dengan mengusung tren Blondefinition, Dazzling Techno, dan Oceanation, kini di tahun keempat kehadirannya mewarnai dunia hairdressing, CBD Professional mengajak Anda untuk menjelajah keindahan semesta raya dengan gugusan bintang dan warna-warni angkasa dalam Radiant of the Galaxy.

Radiant of the Galaxy sendiri hadir dalam 4 looks yang mewakili shades utama, di antaranya:

- Supernova Explosion

Lahir dari sebuah kejadian alam yang luar biasa, menghasilkan pendaran warna-warni yang terlihat indah di luar angkasa.