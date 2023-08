NONTON Link Live Streaming Inter Miami vs FC Cincinnati, Ambisi Messi Ukir Sejarah Baru Live TRANS 7

Lionel Messi. TontonLink Live Streaming Inter Miami vs FC Cincinnati

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan sesaat lagi berlangsung live streaming Inter Miami vs FC Cincinnati.

Lionel Messi akan memimpin pasukan Inter Miami melawan FC Cincinnati.

Messi bertarung di babak semifinal U.S. Open Cup 2023.

Saksikan pertandingannya, nonton link live streaming Inter Miami vs FC Cincinnati via link live di artikel ini.

Lionel Messi bisa mengukir tiga sejarah baru saat Inter Miami bersua FC Cincinnati di laga semifinal U.S. Open Cup 2023.

Inter Miami akan bertanding melawan FC Cincinnati di semifinal U.S. Open Cup 2023.

Laga antara Inter Miami versus FC Cincinnati bakal dihelat di TQL Stadium, Cincinnati, Kamis (24/8/2023) pukul 06.00 WIB.

Menghadapi The Orange and Blue (begitu julukan FC Cincinnati), megabintang The Herons, Lionel Messi, bisa mengukir tiga sejarah baru dalam sepanjang kariernya.

Pertama, andaikata turun saat melawan FC Cincinnati, ini menjadi momen perdananya menghadapi FC Cincinnati.

Sebabnya, La Pulga untuk pertamanya kalinya akan bertanding melawan FC Cincinnati di sepanjang kariernya.

Kedua, jika mencetak satu gol saat melawan FC Cincinnati, maka La Pulga akan menjadi gol pertamanya ke gawang klub tersebut.

Pasalnya, itu adalah pengalaman perdananya untuk menjebol gawang The Orange and Blue.

Ketiga, gol di atas juga akan membawa Messi ke sejarah lainnya.

Gol ke gawang FC Cincinnati yang diukir Messi menjadi gol pertamanya di kompetisi U.S. Open Cup 2023.