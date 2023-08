SIARAN LANGSUNG Live Streaming Inter Miami vs Cincinnati Pukul 06.00 WIB, Nonton Live Lionel Messi

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton pertandingan siaran langsung Link live streaming Inter Miami vs Cincinnati.

Duel Inter Miami vs Cincinnati di semifinal US Open Cup atau Piala AS Terbuka digelar pada Kamis (24/8/2023).

Kick-off Inter Miami vs Cincinnati dimulai pukul 06.00 WIB

Pertandingan Inter Miami menghadapi Cincinnati ini ditayangkan secara langsung di TV Paramount+, Pluto TV, dan juga CBS Sports.

Anda bisa menonton pertandingan Inter Miami vs Cincinnati dan laga semifinal US Open Cup lainnya antara Dynamo Houston vs Real Salt Lake di Paramount+, Pluto TV, dan CBS Sports.

Link live streaming untuk menonton laga Cincinnati vs Inter Miami bisa Anda dapatkan di bagian artikel di dalam ini.

Seperti diketahui, Inter Miami baru saja sukses meraih gelar juara dalam ajang Leagues Cup atau Piala Liga 2023.

Lionel Messi dan kawan-kawan sukses meraih trofi pertama dalam sejarah Inter Miami setelah berhasil mengandaskan Nashville dalam babak adu penatil di final Piala Liga 2023.

Setelah menjuarai turnamen tersebut, Inter Miami sudah dihadapkan dengan jadwal yang cukup padat.

Sebagaimana yang sudah dibahas di atas, jadwal Inter Miami selanjutnya setelah meraih trofi Piala Liga yaitu akan melawan Cincinnati dalam babak semifinal US Open Cup atau Piala AS Terbuka 2023.

Kali ini, Lionel Messi cs dihadapkan dengan lawan yang cukup berat, yaitu Cincinnati.

Bagaimana tidak berat, Cincinnati saat ini merupakan pemuncak klasemen MLS Wilayah Timur dengan total 51 poin.

Sementara klub milik David Beckham ini sdang terpuruk berada di dasar klasemen dengan total hanya 18 poin.

Meski demikian, Inter Miami saat ini menjelma klub 'monster' setelah bergabungnya mantan trio Barcelona, yakni Lionel Messi, Sergio Busquets, dan Jordi Alba.