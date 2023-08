DERETAN Film Horor yang Tayang Sabtu-Minggu, Berikut Jadwalnya di Bioskop Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Mengisi akhir pekan dengan menonton film menjadi salah satu pilihan yang seru di bioskop Medan.

Deretan film layar lebar yang akan mengisi akhir pekan Tribunners bisa dipilih di bioskop Medan.

Di bulan Agustus ini, film horor tampaknya menjadi mayoritas yang mengisi jadwal tayang di bioskop Medan.

Mulai dari film Suzzanna Malam Jumat Kliwon, Cobweb, Primbon, Antikalpa, Hoon Payon, The Last Voyage Of The Dementer, Lantai 4, Kangdaniel: My Parade dan Talk To Me.

Berikut Tribun-medan.com merangkum deretan film horor yang akan mengisi akhir pekan Tribunners.

1. Kangdaniel: My Parade

Jadwal Sabtu

- Focal Point CGV

14.00

- Sun Plaza Medan Cinepolis

18.45

2. Talk To Me

- Cambridge City Square XXI

12.45, 14.50, 16.55, 19.00, 21.05

- Centre Point XXI

12.40, 14.45, 16.50, 18.55, 21.00

- Delipark XXI

12.45, 14.50, 16.55, 19.00

- Hermes XXI

12.55, 15.00, 17.05, 19.10, 21.15

- Manhattan XXI

12.40, 14.45, 16.50, 18.55, 21.00

- Millenium XXI

12.40, 14.45, 16.50, 18.55, 21.00