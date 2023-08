Chord dan Lirik Lagu Karo Sayang Kel Aku By Narta Siregar 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu Karo Sayang Kel Aku merupakan Lagu Karo ciptaan Ersada Sembiring yang dipopulerkan Narta Siregar.

Lagu Karo Sayang Kel Aku cocok dinyanyikan bagi sepasang kekasih yang saling mencintai.

Chord dan Lirik Lagu Karo Sayang Kel Aku

C

Maka Nggo itehndu

Dm Am

Lanai kel aku ngasup sirang ras kena

F C

Deherndue min ateku rusur angingku

C

Kerina nggo man bandu

Dm Am

Kesahkue nari ngenca tading bas aku

F C

Em perbahan jadina ateku kam

Dm Am

Sayang kel aku sayang man bandu

F C

Kena kel ngenca ingeten pusuhku

Dm Am

Sayang kel aku sayang man bandu

F G C

Kena kel ngenca ingeten pusuhku

C G

Nande tigan talu aku nggo talu

F

Ula lasamkendu

C

Ateku keleng man bandu

C G

Morah ate kai pe nindu kutongan

F G C

Mbiar kel aku lanai lin dalanku atan

Dm Am

Sayang kel aku sayang man bandu

F C

Kena kel ngenca ingeten pusuhku

Dm Am

Sayang kel aku sayang man bandu

F G C

Kena kel ngenca ingeten pusuhku

