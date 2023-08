Grand Mercure Medan Angkasa dan Ibis Style Medan Pattimura Gelar Corporate dan Media Gathering

Tim Grand Mercure Medan Angkasa dalam acara Corporate dan Media Gathering Rising to Live Limitless part of # ALLSumatera Medan & Batam.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Accor , grup perhotelan terkemuka di Indonesia yang menaungi dua hotel besar di Kota Medan yakni Grand Mercure Medan Angkasa dan Ibis Styles Medan Pattimura menggelar acara Corporate dan Media Gathering Rising to Live Limitless pada Kamis (24/8/2023).

Kegiatan yang digelar di restoran Grand Mercure Medan Angkasa ini mengundang 100 mitra dan member Accor yang terdiri dari travel agent, corporate dan para media untuk bersilaturahmi dan menjaga hubungan baik.

Pada kesempatan ini, Grand Mercure Medan Angkasa dan Ibis Styles Medan Pattimura memberikan pelayanan yang cukup baik dan memperkenalkan program serta promo yang dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan setianya.

"Di kegiatan ini juga memperkenalkan untuk menjadi member kita yaitu Accor Live Limitless (ALL), jadi untuk menjadi member itu gratis, keuntungannya adalah pelanggan bisa mendapatkan diskon langsung di group hotel kita yang ada di seluruh Asia pacific sd 40 persen dan member yang berbayar tentu akan mendapatkan diskon yang lebih menarik lagi," Ujar Director of Sales and Manager Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Debby Silvia.

Dikatakannya, pada acara silaturahmi tersebut Grand Mercure menghadirkan makanan dan minuman autentik lokal yang biasanya selalu disediakan di restorannya.

"Kalau Grand Mercure itu autentik lokal seperti teh tarik, kopi tarik, nah itu setiap pagi ada di breakfast kita, jadi itu free kalau menginap di hotel. Kemudian ada barbeque yang biasanya kita hadirkan setiap malam minggu dan dibandrol mulai Rp 178 ribu, akan lebih murah kalau beli paket dan member," katanya.

Selain itu, Grand Mercure juga memperkenalkan kegiatan yang akan diselenggarakan pada 8 September 2023 mendatang yakni ALL Ways atau Manortor In Melody.

Kegiatan ini akan memperkenalkan ciri khas dari budaya Batak Toba yang menghadirkan tarian etnis, UMKM dan juga ada penampilan dari Tioma Trio, Rio Sinaga Band, Narta Siregar dan DJ music.

"Kita juga akan mengangkat budaya Batak Toba dan nantinya akan berkelanjutan dengan mengangkat budaya lainnya di Sumut, kita akan menghadirkan budaya Batak Toba jadi ada tarian etnis, UMKM, makanan lokal juga tersedia dan tentunya juga ada promo menarik," Ungkapnya.

Dia menyampaikan, untuk mendapatkan promo dan diskon menarik dari Grand Mercure dan Ibis Styles pelanggan cukup mendaftar sebagai member Accor grup dengan cukup mendownload aplikasi ALL di play store ataupun App Store lalu isi data diri dan siap menikmati seluruh promo yang disajikan.

"Menginap, bekerja, dan dapatkan poin setiap hari. Nikmati keuntungan khusus dan pengalaman tak terlupakan dengan program loyalitas ALL - Accor Live Limitless." ungkapnya.

