Harga Cabai Merah Hingga Tomat di Kota Medan Melambung Tinggi

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Harga sejumlah bahan pangan di Kota Medan berangsur naik pada pekan ini, Minggu (27/8/2023)

Adapun sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti cabai merah, tomat dan cabai hijau.

Berdasarkan pantauan Tribun Medan di Pasar Tradisional Kampung Lalang Medan, saat ini cabai merah dibandrol Rp 52 ribu per kilogram.

Harga tersebut terpantau naik dari harga hari sebelumnya yaitu Rp 46 ribu per kilogram.

"Memang lagi mahal cabai merah, cabai kecil masih sama harganya Rp 8 ribu sampai Rp 9 ribu seperempat," ujar Ginting, pedagang di Pasar Kampung Lalang Medan, Minggu (27/8/2023).

Dikatakannya, selain cabai merah, cabai hijau juga turut mengalami kenaikan harga.

Saat ini harga komoditas tersebut dipatok Rp 32 ribu per kilogram.

Kemudian, tomat yang sebelumnya dibandrol Rp 8 ribu per kilogram, naik sebesar Rp 5 ribu per kilogram menjadi Rp 13 ribu per kilogram.

Sementara itu, komoditas lainnya seperti bawang merah dan bawang putih malah mengalami penurunan harga.

Saat ini harga bawang putih berada di posisi Rp 36 ribu per kilogram, turun dari harga sebelumnya Rp 40 ribu per kilogram, sedangkan komoditas bawang merah dipatok Rp 20 ribu per kilogram.

Untuk daging ayam potong juga turun, dari sebelumnya Rp 30 ribu, kini hanya dibandrol Rp 25 hingga Rp 27 ribu per kilogram.

Berikut update harga pangan di Pasar di Kota Medan

1. Bawang merah Rp 20.000 per kg

2. Bawang putih Rp 36.000 per kg

3. Cabai merah Rp 52.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 32.000 per kg

5. Ayam potong Rp 27 ribu per kilogram.

6. Tomat Rp 13.000 per kg

7.Telur ayam ras Rp 50.000 per papan

8. Minyak Goreng Curah Rp 13.500 per Kg

9.Gula pasir Rp 14.500 per kilogram.

10. Kentang Rp 15 ribu per kilogram

